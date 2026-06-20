Verilere göre kurum, hafta boyunca toplam 3,44 milyar lotluk net alım gerçekleştirdi.

Bank of America'nın en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şöyle:

SASA Polyester (SASA): 70.226.939 lot

Petkim (PETKM): 25.971.212 lot

İzdemir Enerji (IZENR): 21.910.603 lot

Efor Çay (EFOR): 21.842.379 lot

Akbank (AKBNK): 19.772.817 lot

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde Bank of America'nın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Gen İlaç (GENIL): 16.433.392 lot

Qua Granite (QUAGR): 16.022.655 lot

Cem Zeytin (CEMZY): 12.898.755 lot

Kızılbük GYO (KZBGY): 10.872.470 lot

Savur GYO (SVGYO): 9.943.621 lot

Verilere göre kurumun en güçlü alımı SASA hissesinde gerçekleşirken, satış tarafında ise GENIL ve QUAGR öne çıktı.

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