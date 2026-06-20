Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, 15-19 Haziran 2026 haftasında Bank of America'nın en çok alım yaptığı hisseler de belli oldu.
Verilere göre kurum, hafta boyunca toplam 3,44 milyar lotluk net alım gerçekleştirdi.
Bank of America'nın en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şöyle:
SASA Polyester (SASA): 70.226.939 lot
Petkim (PETKM): 25.971.212 lot
İzdemir Enerji (IZENR): 21.910.603 lot
Efor Çay (EFOR): 21.842.379 lot
Akbank (AKBNK): 19.772.817 lot
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Aynı dönemde Bank of America'nın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
Gen İlaç (GENIL): 16.433.392 lot
Qua Granite (QUAGR): 16.022.655 lot
Cem Zeytin (CEMZY): 12.898.755 lot
Kızılbük GYO (KZBGY): 10.872.470 lot
Savur GYO (SVGYO): 9.943.621 lot
Verilere göre kurumun en güçlü alımı SASA hissesinde gerçekleşirken, satış tarafında ise GENIL ve QUAGR öne çıktı.
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