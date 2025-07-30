Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan Haziran 2025 dönemi "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün net kârı haziran ayında 422 milyar 459 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü 39,7 trilyon lira olurken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,03 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 6 AYDA 7 TRİLYON TL’DEN FAZLA ARTTI

BDDK ‘nın Haziran ayı raporuna göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna göre 7 trilyon 9 milyar 323 milyon lira artışla 39 trilyon 666 milyar 557 milyon liraya ulaştı.

KREDİLER GEÇEN AY 19,5 TRİLYON LİRA OLDU

Sektörde en büyük aktif kalemi oluşturan krediler Haziran 2025 dönemi itibarıyla 19 trilyon 555 milyar 463 milyon lira oldu.

BORSADA TERS KÖŞE

Uzun süredir kırmızı mumlarla boğuşan Borsa İstanbul’da yükseliş trendi için faiz indirimleri beklenirken, BIST bankacılık endeksi (XBANK) cephesinde gelişmeler dikkat çekici oldu.

Borsa İstanbul’da hareketler sınırlı kalsa da endeks artı yazarak senenin başından itibaren yüzde 9’a yakın yükseldi.

Endeksteki primler ise banka hisselerine eşit şekilde yansımadı. Çoğu banka hissinde düşüş trendi sürdü.