Gazeteci Olcay Aydilek'in Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme, bayram öncesi şehirler arası ulaşımda yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Aydilek'in sosyal medya hesabından aktardığına göre Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım, artan maliyetlerin bilet fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinin öngörüsüne göre Kurban Bayramı trafiği başlamadan önce bilet fiyatlarında yüzde 20 oranında bir artış yaşanması bekleniyor.

— Olcay aydilek (@olcay_aydilek) April 17, 2026

360 FİRMA MALİYET KISKACINDA

Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 360 otobüs firması, bir yandan akaryakıt maliyetleriyle boğuşurken diğer yandan işletme giderlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Başkan Yıldırım’ın açıklamalarına göre firmaların gündemindeki tek konu zam değil, aynı zamanda hizmet standartlarında da değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

"KEK VE ÇAY" DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

Otobüs yolculuklarının klasiği haline gelen ikram servisi gündemdeydi. Maliyetleri dengelemekte zorlanan bazı firmaların ikram hizmetlerini tamamen kaldırmayı ve sadece su servisi ile devam etmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım, operasyonel giderleri bu yolla minimize etmeyi planladığı vurgulandı.

Eğer bu plan hayata geçerse, şehirler arası yolculuklarda bir devir kapanabilir. Yolcular artık yanlarında sadece valizlerini değil, kumanyalarını da taşımak zorunda kalabilir.