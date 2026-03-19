Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 5,73 TL tutarında dev bir zam yapılması öngörülüyor.

Savaşın yarattığı tedarik krizi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını daha önce görülmemiş seviyelere taşıyacak.

KÖRFEZ'DEKİ ATEŞ POMPAYA SIÇRADI

Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık ve enerji tesislerine yönelik saldırılar, fiyatlardaki volatiliteyi (oynaklığı) tetiklemeye devam ediyor.

Uzmanlar, lojistik maliyetlerin artmasıyla birlikte bu zammın iğneden ipliğe tüm ürünlere yansıyabileceği konusunda uyarıyor.

Söz konusu zam oranının, petrol piyasalarındaki anlık dalgalanmalara bağlı olarak cuma gününe kadar revize edilme ihtimali bulunuyor.

13 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.97 TL

Motorin litre fiyatı: 65.91 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.83 TL

Motorin litre fiyatı: 65.77 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.94 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.22 TL

Motorin litre fiyatı: 67.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL