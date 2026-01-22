Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri kesinleşti.
Sonuçlar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden paylaşılacak.
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
