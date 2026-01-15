Perakende sektörünün hisselerinden Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS), yatırımcılarının uzun süredir beklediği bedelsiz sermaye artırımı için önemli gelişmeyi duyurdu.

GMTAS SERMAYESİNİ 300 MİLYON TL’YE ÇIKARIYOR

Şirket tarafından yapılan bildiriye göre GMTAS, mevcut 149,2 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 150,8 milyon TL artırarak 300 milyon TL’ye yükseltecek.

Bu işlem, yaklaşık %101 oranında bedelsiz sermaye artırımı anlamına geliyor. Artışın, şirket özkaynaklarında yer alan “sermaye düzeltmesi olumlu farklar” hesabından karşılanacağı bildirildi.

Bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi ise 16 Ocak 2026 olarak açıklandı.

1000 LOTU OLAN YATIRIMCININ KAÇ LOTU OLACAK?

Açıklanan oranlara göre bedelsiz sonrası yatırımcıların elindeki pay adedi yaklaşık iki katına çıkacak.

Örnek hesaplamaya göre;

1000 lotu bulunan bir yatırımcının hesabına yaklaşık 1010 lot bedelsiz pay eklenecek ve toplam pay miktarı yaklaşık 2010 lota yükselecek.

Bedelsiz sonrası hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda bölünecek.

GMTAS HİSSESİ YILLIK BAZDA %380 DEĞER KAZANDI

GMTAS hisseleri, son bir yılda Borsa İstanbul’da güçlü bir performans ortaya koydu. Hissede yıllık bazda yaklaşık %380 oranında yükseliş yaşanırken, son haftalarda işlem hacmi ve yatırımcı ilgisinde de belirgin artış gözleniyor.

Bedelsiz sürecinin netleşmesiyle birlikte hisse, piyasada yakından izlenen şirketler arasına girmiş durumda.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayeye eklemesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmez. Yatırımcının elindeki pay adedi artarken, hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda bölünür. Şirketin piyasa değeri matematiksel olarak değişmez.