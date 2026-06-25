Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY), KAP'a yaptığı yeni açıklamada yurt dışındaki yatırımını duyurdu. Şirketin yüzde 70 iştiraki Enlila Sağlık, 24 milyon ABD doları karşılığında ABD merkezli Crescenta Biosciences, Inc.'in yüzde 50,1 hissesini sermaye artırımı yoluyla satın aldı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre ISGSY'nin yüzde 70 oranında pay sahibi olduğu Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar A.Ş., ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences, Inc.'te sermaye artırımı yoluyla yatırım gerçekleştirdi.

24 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Şirket açıklamasına göre Enlila Sağlık, 24 milyon ABD doları karşılığında gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında Crescenta Biosciences, Inc.'in yüzde 50,1 oranında pay sahibi oldu.

Söz konusu işleme ilişkin sözleşme ve diğer ilgili dokümanların 24 Haziran 2026 tarihinde imzalandığı bildirildi.