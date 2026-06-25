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SPK, ISGSY'nin yüzde 487,89748 bedelsiz sermaye artırımını onayladı. 100 lotu olan yatırımcı 487,89748 lot bedelsiz alacak, toplam 587,89748 lota ulaşacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/41 sayılı haftalık bülteninde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Buna göre şirketin;
Mevcut sermayesi: 85.048.841,27 TL
Yeni sermayesi: 500.000.000 TL
Artırım tutarı: 414.951.158,73 TL
Artırım şekli: İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı
Bedelsiz oranı: %487,89748

Şirket, sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz sermaye artırımıyla 500 milyon TL'ye çıkaracak.

SPK onayladı! ISGSY de yüzde 487,90 bedelsiz kararı, Görsel 1

100 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOT ALACAK?

Bedelsiz oranı %487,89748 olduğundan yatırımcıların portföyüne her 1 lot için 4,8789748 lot bedelsiz pay eklenecek.

Örnek hesaplamalar:
10 lot → 48,789748 lot bedelsiz → Toplam 58,789748 lot
100 lot → 487,89748 lot bedelsiz → Toplam 587,89748 lot
500 lot → 2.439,4874 lot bedelsiz → Toplam 2.939,4874 lot
1.000 lot → 4.878,9748 lot bedelsiz → Toplam 5.878,9748 lot

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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