Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun adresi netleşti. Uzun süredir merakla beklenen projeye ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’daki sosyal konutlar Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilecek. Projenin, kentin kuzey aksında planlanan yeni yerleşim alanlarıyla entegre şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, Arnavutköy Baklalı bölgesinin ulaşım, altyapı ve şehirleşme planları açısından büyük ölçekli konut projelerine uygun bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal konutların, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırması amaçlanıyor.

İstanbul ayağıyla birlikte TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesinin, konut arzını artırarak büyükşehirlerdeki barınma sorununa önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor. Projeye ilişkin başvuru takvimi, şartlar ve ödeme planlarının önümüzdeki dönemde ayrıca açıklanacağı belirtildi.