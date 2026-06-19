Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Motorin fiyatlarında hafta boyunca peş peşe 3 indirim uygulanırken, benzine de 96 kuruşluk yeni indirim geldi. Böylece hafta genelinde akaryakıt ürünlerinde toplam 4 indirim gerçekleşti. Son güncellemenin ardından gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

19 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,19 TL

Motorin litre fiyatı: 64,45 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62,03 TL

Motorin litre fiyatı: 64,29 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,14 TL

Motorin litre fiyatı: 65,55 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63,42 TL

Motorin litre fiyatı: 65,82 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketleri tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşullarına göre şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.