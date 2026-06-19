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Akaryakıtta indirim serisi sürüyor. Benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk yeni indirim gelirken, bu hafta benzinde 1, motorinde ise 3 kez fiyat düşüşü yaşandı.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Motorin fiyatlarında hafta boyunca peş peşe 3 indirim uygulanırken, benzine de 96 kuruşluk yeni indirim geldi. Böylece hafta genelinde akaryakıt ürünlerinde toplam 4 indirim gerçekleşti. Son güncellemenin ardından gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatlarına çevrildi.

19 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,19 TL
Motorin litre fiyatı: 64,45 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Benzin fiyatlarında 96 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı!, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62,03 TL
Motorin litre fiyatı: 64,29 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Benzin fiyatlarında 96 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı!, Görsel 2

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63,14 TL
Motorin litre fiyatı: 65,55 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Benzin fiyatlarında 96 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı!, Görsel 3

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63,42 TL
Motorin litre fiyatı: 65,82 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketleri tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşullarına göre şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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