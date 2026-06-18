Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., halka arz sürecine ilişkin izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi ve talep toplama tarihlerinin revize edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun onaylandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesini gerektiren gelişmeler nedeniyle SPK'ya başvuruda bulunuldu ve Kurul tarafından söz konusu talep olumlu karşılandı.

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Açıklamada, yurt dışı satışların gerçekleştirildiği BETA Elektrotechnik GmbH ile imzalanan distribütörlük sözleşmesinin Beta Enerji ve Teknoloji tarafından 10 Haziran 2026 tarihli fesih yazısıyla tek taraflı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından, SPK tarafından 10 Haziran 2026 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde yer alan ilgili bilgilerin güncellenmesi amacıyla 15 Haziran 2026 tarihinde Kurul'a başvuru yapıldı.

SPK GÜNCELLEME BAŞVURUSUNU ONAYLADI

SPK, şirketin başvurusunu 17 Haziran 2026 tarihli kararıyla olumlu karşıladı.

Bu kapsamda halka arz izahnamesinin 18, 70, 133, 178, 222, 332 ve 333'üncü sayfalarında değişiklik yapılırken, tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ikinci sayfası da güncellendi.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Şirket, yatırımcıların izahnamede yapılan değişiklikleri yeterli şekilde değerlendirebilmelerine imkan tanımak amacıyla halka arz takviminde de değişikliğe gitti.

Güncellenen takvime göre Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında, üç iş günü süreyle gerçekleştirilecek.