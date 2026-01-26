Türkiye Sigorta’nın başarılı finansal tabloları, analistlerin hisse beklentilerini yeniden şekillendirdi. 26 Ocak Pazartesi günü toplam 7 aracı kurum, TURSG için hazırladıkları güncel analizlerini yayımlayarak yatırımcılara yeni rotalar çizdi. Açıklanan rakamlar arasında en yüksek hedef fiyat 18,25 TL ile dikkat çekerken, prim potansiyelleri yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

Türkiye Sigorta (TURSG) 2025/4Ç bilançosunu açıkladı! Net kar yüzde 53 arttı

DEV KURUMLARDAN "AL" VE "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" TAVSİYESİ

İş Yatırım, Türkiye Sigorta için belirlediği 18,25 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi ile listedeki en iyimser beklentiyi paylaşan kurum oldu. Pusula Yatırım ise hissenin 17,50 TL seviyesine ulaşacağını öngörerek "al" tavsiyesini sürdürürken, bu seviyenin %43,56'lık bir prim potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Deniz Yatırım, hisse için 16,00 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesinde bulunarak yatırımcılara %31,25 kazanç potansiyeli sundu. PhillipCapital ve Ak Yatırım ise tavsiyelerini "endeks üstü getiri" olarak korudu. PhillipCapital hedef fiyatını 17,00 TL, Ak Yatırım ise 16,50 TL olarak belirledi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HEDEF FİYATLARDA REVİZYON YARIŞI

Bilançodaki performans artışı, bazı kurumların önceki tahminlerini geride bırakmalarına neden oldu. İntegral Yatırım, daha önce 14,90 TL olan hedef fiyatını ciddi bir artışla 17,40 TL’ye yükseltti. Benzer şekilde TERA Yatırım da hedef fiyatını 15,01 TL’den 17,03 TL’ye çekerek "endeks üstü getiri" tavsiyesini yineledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.