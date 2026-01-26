Türkiye'nin sigorta devi Türkiye Sigorta, 2025 yıl sonu finansal raporuyla (2025/12) piyasa beklentilerini karşılayan bir tablo sundu. Şirketin hem prim üretiminde hem de net kar kalemlerinde yaşanan çift haneli büyüme, operasyonel verimliliğin ve pazar hakimiyetinin bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

PRİM ÜRETİMİNDE YÜZDE 45'LİK DEV ARTIŞ

Şirketin temel faaliyet göstergelerinden biri olan Prim Üretimi, 2024 yıl sonunda 101,3 milyar TL iken 2025 yıl sonu itibarıyla %45 artışla 147,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Alınan net primler ise bir önceki yıla göre %53 oranında yükselerek 73,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

FİNANSAL TABLODA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Açıklanan özet gelir tablosu ve bilançoya göre şirketin 2025 yılı karnesinde şu veriler dikkat çekiyor:

Net Dönem Karı: 12,7 milyar TL'den 19,5 milyar TL'ye yükseldi (Yüzde 53 artış).

Teknik Dengeler: Teknik gelirler 81,1 milyar TL olurken, teknik DENGE bir önceki yıla göre %31 artışla 22,6 milyar TL'ye ulaştı.

Özkaynaklar: Şirketin özkaynak büyüklüğü, 2025'in üçüncü çeyreğine (2025/9) kıyasla sadece bir çeyrekte %22 artarak 49,6 milyar TL'ye dayandı.

Varlık Yönetimi: Nakit benzeri finansal varlıklar 97,6 milyar TL seviyesinde sabit kalarak güçlü likidite yapısını korudu.

PİYASA ÇARPANLARI VE DEĞERLEME

26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan verilere göre Türkiye Sigorta'nın güncel piyasa değerlemeleri şu şekildedir:

Piyasa Değeri: 125,1 milyar TL

Fiyat: 12,51 TL

F/K Oranı: 6,41

PD/DD: 2,52

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.