Borsa İstanbul'da ekim ayının ilk kaybının ardından yeni işlem gününde gözler küresel piyasalara ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksinde güne yatay bir başlangıç yapılması beklenirken, FTSE Russell'ın Türkiye kararı ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon mesajları da piyasaların gündeminde yer alıyor.

BORSA İSTANBUL EKİM AYINDA İLK KEZ GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da ekim ayında başlayan pozitif seyir sekteye uğradı. BIST 100 endeksi ay içerisinde ilk kez bir işlem gününü değer kaybıyla tamamladı.

Yeni işlem gününde ise endekste belirgin bir yön değişiminden ziyade yatay bir açılış bekleniyor. Yurt içinde para politikasına ilişkin mesajlar ve yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yönelik değerlendirmeleri izlenirken, küresel tarafta Fed gündemi öne çıkıyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN DEZENFLASYON MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinde yeniden ivmelenme beklediklerini belirtirken iç talepteki daralmanın daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

Karahan, ikinci çeyrekte büyümenin iç talep öncülüğünde yavaşladığını, arz yönlü şokların etkisi nedeniyle enflasyon görünümündeki iyileşmenin manşet enflasyona yansımasının ise sınırlı kaldığını ifade etti.

Yıl içerisinde öne çıkan jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon süreci üzerinde belirsizlik yarattığını vurgulayan Karahan, küresel tarafta ikincil etkiler nedeniyle enflasyon görünümünün daha da bozulması riskine işaret etti.

Karahan ayrıca son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını, söz konusu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi.

FTSE Russell Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell'ın Türkiye'ye ilişkin yıllık değerlendirmesi de piyasaların gündeminde.

FTSE Russell, Türkiye'yi olası piyasa sınıflandırması değişikliklerinin değerlendirildiği İzleme Listesi'ne almadı. Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünde de herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kurum, Eylül 2026 endeks gözden geçirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Görüşmelerde fiili dolaşımdaki paylara ilişkin verilerin ayrıntı düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

WALL STREET'TE S&P 500 REKOR KIRDI

ABD piyasalarında ise S&P 500 endeksi günü rekor seviyede tamamladı. Küresel piyasaların yeni gündeminde Fed'in para politikasına ilişkin vereceği sinyaller bulunuyor.

ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım ihalesinde 14,76 milyar dolarlık teklif alınırken bunların 1,33 milyar dolarlık bölümü kabul edildi. Geri alıma uygun 33 tahvilin 12'sinde teklif kabul edilirken işlemler ağırlıklı olarak 2028-2029 vadeli tahvil kuponlarına odaklandı.

BUGÜN GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanaklar bugün açıklanacak. Tutanaklarda faiz politikasının geleceğine yönelik verilecek mesajlar küresel risk iştahı açısından takip edilecek.

Asya tarafında Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı olacak. Yurt içinde ise Borsa İstanbul'un küresel piyasalardaki görünüm ve içerideki gelişmeler eşliğinde güne yatay başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin kredi notu gündemi de önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenecek. S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de, Scope Ratings'in ise Türkiye değerlendirmesini 23 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 6 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği işlemlerden öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin Kütahya Simav’daki iki ruhsat sahasında sondajlı arama faaliyetlerine başladığı açıklandı.

AKFGY – Kocaeli/Gebze’de geliştirilmesi planlanan lojistik deponun, küresel bir e-ticaret şirketinin Türkiye operasyonlarına kiralanmasına yönelik münhasırlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Nihai kira sözleşmesine ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacak.

ANSGR – Ocak–Eylül döneminde brüt prim üretimi yıllık %16,9 artışla 79,4 milyar TL’ye ulaştı.

ARCLK – 177 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihracının bugün tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

ARSAN – Şirketin %83 bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya’nın kullanacağı banka kredisine 115 milyon TL kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ASELS – Şirketin, 157,9 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

AYES – İstanbul Bahçelievler’deki yaklaşık 2.410 m² kapalı alana sahip yeni genel merkez binasının anahtar teslim inşası için 89,2 milyon TL + KDV bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

BINBN – Şirketin, gündemdeki fon soruşturmalarıyla bağlantısının bulunmadığı; kurucu ve hâkim ortakların nisandan bu yana pay satışı yapmadığı açıklandı. Şirket, kamuoyunda yayılan mesnetsiz iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

BLUME – Gebze Lojistik Depo ve İş Merkezi Projesi kapsamında İstinaf Duvarı Yapı Ruhsatı’nın alındığı açıklandı.

BRSAN – 3Ç26 dönemi finansallarını 6 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.

EKIM – Şirketin, 394 adet araç için 853,1 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdiği, söz konusu araçlara ilişkin kiralama sözleşmeleri boyunca toplam 1,0 milyar TL kontrat geliri elde edileceği açıklandı.

GEREL – Şirketin, Global Corporate Finance ile mevcut payların alımına ilişkin 1,8 milyar TL tutarında Term Sheet imzaladığı açıklandı.

IMASM – Afrika’daki bir müşteriyle 1,9 milyon dolar bedelli yem değirmeni kurulumu sözleşmesi imzalandığı, sevkiyatın 2027’nin ilk çeyreğinde planlandığı açıklandı.

KLYPV – ABD pazarına yönelik fotovoltaik ürün ve bileşenlerin üretim ve satış faaliyetleri için Delaware’de kurulması planlanan şirketin tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KPEKS – Pay başına ödenecek nakit kâr payı tutarı brüt 0,5995 TL, net 0,5096 TL olarak düzeltildi.

KRVGD – Hisse başına net 0,0128 kar payı ödeme kararı aldı. Ödeme 8 Ekim’de gerçekleştirilecek.

LIDFA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Denge Varlık Yönetimi’nin sermayesinin 345 milyon TL’den 550 milyon TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.546 adet pay 6,65–6,70 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 2.313.939 adede, sermayeye oranı %2,72’ye yükseldi.

SERNT – Maslak mağazasının kapatılmasının ardından, Seranit ve Vanucci ürünlerinin sunulacağı 600 m² büyüklüğündeki Etiler mağazasının 1 Ekim’de faaliyete başladığı açıklandı. Konsolide mağaza sayısı 9, bayi sayısı 110 olarak bildirildi.

TRALT – Çanakkale Karapınar Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’nin ÇED olumlu kararının, iki ayrı idare mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklandı. Kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusu yapılacak.

TUCLK – Şirkete, stratejik ortak alınmasına yönelik olarak Hanefi Tekin, Serkan Kızılyar ve Smart Choice Marketing and Consulting ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

TURSG – Ocak – Eylül döneminde prim üretimi %28 oranında artışla 134,6 milyar TL’ye yükseldi.

ZRGYO – Arnavutköy Yassıören’deki Özel Endüstri Bölgesi’nde bulunan 43.898 m² büyüklüğündeki arsanın tapusu, teminat mahiyetinde şirkete devredildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HDFGS – Piyasa koşulları nedeniyle bedelli sermaye artırımı işleminden vazgeçilmesine karar verildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düzeltilmiş Baz Fiyat RGYAS 7,8201 6,6471 %4,01 07.10.2026 195,00 187,18

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 6 Ekim 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım satım bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,86–8,94 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 5.329.436 adede, sermayeye oranı %0,76’ya yükseldi.

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 45,32–46,10 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 23.950.000 adede ulaştı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 782.339 adet pay 44,80–46,92 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 84.505.466 adede, sermayeye oranı %3,25’e yükseldi.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 67,95 – 71,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALSU – BG Holding tarafından 8,58 –8,93 TL fiyat aralığından 1.508.620 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,72’ye yükseldi.

CELHA – Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan tarafından 22,00 TL fiyattan 3.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,83’e yükseldi.

CELHA – Mustafa Cihad Arslan tarafından 22,00 TL fiyattan 2.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,58’e yükseldi.

CELHA – Aslan Leba Yatırım tarafından 22,00 TL fiyattan 13.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,90’a geriledi.

CEMAS – Çimtek Çimento tarafından 3,14 – 3,30 TL fiyat aralığından 6.325.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,28’e geriledi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 5,55–5,60 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 29.146.645 adede, sermayeye oranı %7,29’a yükseldi.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 3,52 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 3.063.625 adede, sermayeye oranı %0,79’a yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.681 adet pay 763.986 TL bedelle geri alındı. Şirket sermayesindeki payı %3,09’a yükseldi.

EKDMR – Şirket, pay geri alım programındaki azami pay adedini 5 milyon adede, azami fon tutarını 350 milyon TL’ye revize etti.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 793.622 adet pay geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 9.052.495 adede, sermayeye oranı %1,09’a yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.608.283 adet pay 13,31–13,85 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 414.517.042 adede, sermayeye oranı %4,61’e yükseldi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet B grubu pay 35,78 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan B grubu pay sayısı 93.446 adede, sermayeye oranı %0,12’ye yükseldi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 13.226.602 adede, sermayeye oranı %5,28’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 984.659 adet pay 5,00–5,10 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 81.863.155 adede, sermayeye oranı %4,09’a yükseldi.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 27,95 TL ortalama fiyattan geri alındı. Şirket sermayesindeki payı %0,11’e yükseldi.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 83.137 adet pay 114,14 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.777.000 adede, sermayeye oranı %1,42’ye yükseldi.

KARCL – Şirket, azami 10 milyon adet ve 100 milyon TL fon tutarlı, bir yıl süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 72.500 adet pay 84,13 TL fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 4,32 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.100.000 adede, sermayeye oranı %0,08’e yükseldi.

KLRHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 13,57 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 2.920.000 adede, sermayeye oranı %0,10’a yükseldi.

KONKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 985.582 adet pay 8,85–9,57 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 6.307.105 adede, sermayeye oranı %1,62’ye yükseldi.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.000 adet pay 52,913 TL ortalama fiyattan geri alındı. Şirket sermayesindeki payı %0,09’a yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 2,12–2,14 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 40.315.400 adede, sermayeye oranı %1,87’ye yükseldi.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.418 adet pay 16,56–16,90 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 313.944 adede, sermayeye oranı %0,16’ya yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 11,10–11,19 TL fiyat aralığından geri alındı. Şirket sermayesindeki payı %6,05’e yükseldi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 23,98–24,38 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.714.552 adede, sermayeye oranı %0,33’e yükseldi.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 449.871 adet pay 7,18–7,67 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,71 oldu.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 510.665 adet pay 36,50–37,56 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 3.527.447 adede, sermayeye oranı %0,64’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 270.000 adet B grubu pay 37,08–38,02 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan B grubu pay sayısı 16.606.314 adede, sermayeye oranı %2,09’a yükseldi.

METEN – Halis Ezer tarafından 19,68 –20,22 TL fiyat aralığından 1.800.777 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,39’a yükseldi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 590.000 adet pay 8,38 – 8,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 31,085 TL ortalama fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 1,79–1,90 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 5.510.000 adede, sermayeye oranı %0,92’ye yükseldi.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.700.000 adet pay 6,76–7,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.250.000 adet pay geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 2.250.000 adede, sermayeye oranı %0,21’e yükseldi.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.000 adet pay 4,81–4,86 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.821.188 adede, sermayeye oranı %0,16’ya yükseldi.

TGSAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.290 adet pay 133,71 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 99.139 adede ulaştı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 253,75 – 255,50 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,49’a yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.000.000 adet pay 1,92–1,98 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 162.000.000 adede ulaştı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.750.000 adet pay 5,7877 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 21.328.996 adede, sermayeye oranı %1,97’ye yükseldi.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.050.000 adet pay 6,47–6,63 TL fiyat aralığından geri alındı.

(İNFO YATIRIM)