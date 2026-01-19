Küresel piyasalar haftaya ABD ve Avrupa Birliği arasındaki "Grönland satın alma" geriliminin yarattığı yüksek volatilite ile başladı. Trump’ın Danimarka, Almanya ve İngiltere dahil 8 ülkeye yönelik yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi açıklaması, yatırımcıların "riskten kaçış" moduna girmesine neden oldu. Bu durumdan en ağır darbeyi alan ise spekülatif doğası gereği kripto paralar oldu.

95 BİN DOLARDAN HIZLI GERİ ÇEKİLME

Geçtiğimiz Cuma günü 95 bin dolar seviyelerini test ederek yeni bir yükseliş umudu veren Bitcoin (BTC), haftanın ilk saatlerinde jeopolitik tansiyonun kurbanı oldu. Haber akışıyla birlikte hızla irtifa kaybeden LIDER kripto para birimi, 91 bin dolar sınırının altına sarkarak yatırımcısını tedirgin etti. CoinGlass verilerine göre, bu sert düşüşle birlikte son 24 saatte piyasada yaklaşık 600 milyon dolarlık "long" (yükseliş yönlü) pozisyon tasfiye edildi.

KRİTİK EŞİK: 91 BİN 700 DOLAR DESTEĞİ

Piyasa analistleri, mevcut görünümde teknik seviyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Analistlere göre:

En Kritik Destek: Bitcoin için 50 günlük hareketli ortalama olan 91.700 dolar seviyesi, düşüşün derinleşmemesi için korunması gereken en önemli kale olarak görülüyor.

Sonraki Durak: Eğer 91.700 dolar desteği kalıcı olarak kırılırsa, satış baskısının 90.000 dolardaki psikolojik sınıra ve ardından 88.500 dolara kadar uzanabileceği uyarısı yapılıyor.

PİYASA DENGELENME ÇABASINDA

An itibarıyla 92.600 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan Bitcoin’deki bu hareketlilik, Ethereum ve Solana gibi altcoinleri de etkiledi. Ethereum %5’e yakın, Solana ise %8’i aşan değer kayıplarıyla haftaya başladı. Uzmanlar, kripto piyasasının yönünü belirleyecek asıl faktörün Avrupa Birliği’nden gelecek "misilleme" haberleri ve Trump’ın bu hafta içerisinde takınacağı diplomatik tutum olacağını vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.