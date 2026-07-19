ASELSAN (ASELS) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı açıklandı. Haftalık verilerde ilk 5 alıcı kurum toplam 8,02 milyon lot, ilk 5 satıcı kurum ise 12,29 milyon lot işlem gerçekleştirirken, hissede 4,27 milyon lot net satış gerçekleşti.

ASELSAN'DA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Haftalık işlemlerde alım tarafında AK Yatırım ilk sırada yer aldı.

Aracı Kurum Net Lot Pay AK 2.976.597 %23,52 Ziraat 1.710.353 %13,51 Garanti 1.417.231 %11,20 Midas 995.740 %7,87 Vakıf 919.608 %7,27

EN FAZLA SATIŞI BANK OF AMERICA YAPTI

Satış tarafında ise Bank of America açık ara ilk sırada yer aldı.