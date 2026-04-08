Bank of America (BofA), 8 Nisan 2026 işlem gününde Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerle piyasaya yön vermeye devam ediyor. TSI 16:03 itibarıyla BofA verilerine göre, kurumun toplam net hacmi 7,6 milyar TL seviyesini aşmış durumda.

BOFA’NIN ALIM LİSTESİNDE BANKACILIK VE SAVUNMA ÖN PLANDA

Kurumun bugün en çok alım yaptığı hisselerde bankacılık ve teknoloji ağırlığı dikkat çekiyor. AKBNK, BofA'nın alımlarında listenin başında yer alıyor.

AKBNK: 1.316.412.551 TL net alım (%12,12 pay)

ASELS: 1.088.706.887 TL net alım (%10,03 pay)

YKBNK: 818.879.306 TL net alım (%7,54 pay)

BIMAS: 623.010.193 TL net alım (%5,74 pay)

ISCTR: 613.725.031 TL net alım (%5,65 pay)

SATIŞ TARAFINDA ENERJİ VE SANAYİ DEVLERİ VAR

BofA’nın en çok satış yaptığı hisselerin başında ise Türkiye'nin enerji devi TUPRS geliyor. Demir-çelik ve enerji sektöründen diğer isimler de satış listesinde üst sıralarda.

TUPRS: -703.850.709 TL net satış (%21,69 pay)

ASTOR: -276.326.536 TL net satış (%8,51 pay)

PETKM: -222.426.619 TL net satış (%6,85 pay)

KRDMD: -143.324.483 TL net satış (%4,42 pay)

EREGL: -143.157.606 TL net satış (%4,41 pay)

