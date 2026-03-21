Küresel piyasalarda son günlerde hız kazanan satış dalgası, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD borsalarını baskı altına aldı. NASDAQ Composite ve S&P 500 endekslerinde görülen geri çekilmeler yatırımcıları tedirgin ederken, Bank of America cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Düşüş mü, fırsat mı?

Bank of America stratejistlerine göre piyasalarda yaşanan bu düzeltme hareketi, panik yerine fırsat olarak okunmalı. Analistler, özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan sert geri çekilmelerin, orta ve uzun vadede %40’a varan potansiyel getiri imkânı sunabileceğini vurguluyor.

Raporda, yüksek faiz ortamının yarattığı baskıya rağmen şirket kârlılıklarının güçlü kalmaya devam ettiği ve bu durumun hisse fiyatları ile temel veriler arasında bir ayrışma yarattığı ifade edildi.

Teknoloji hisseleri baskı altında

Son satış dalgasında Nvidia, Apple ve Microsoft gibi dev şirketlerde görülen değer kayıpları, Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdı. Faiz beklentilerinin yukarı yönlü kalması, büyüme hisselerinin değerlemelerinde aşağı yönlü revizyonları beraberinde getiriyor.

Buna karşın BofA, yapay zeka, veri merkezleri ve dijital dönüşüm temalarının güçlü kalmaya devam ettiğini ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadede yeniden değer kazanabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda yön ne olur?

Analistlere göre kısa vadede dalgalanma devam edebilir. Ancak tarihsel olarak bakıldığında, bu tür sert düzeltmelerin ardından güçlü toparlanmaların geldiğine dikkat çekiliyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların kademeli alımlara başladığına yönelik sinyallerin arttığı ifade ediliyor.

BofA değerlendirmesinde, “Piyasadaki korku arttıkça fırsat büyür” yaklaşımı öne çıkarken, mevcut geri çekilmenin sabırlı yatırımcılar için önemli bir giriş noktası olabileceği vurgulanıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa değerlendirmeleri genel nitelikte olup, yatırım kararları kişisel risk tercihleri doğrultusunda verilmelidir.