4 Ağustos 2025 tarihli analist hedef fiyat raporları, Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve perakende sektörü hisselerine yönelik iyimser beklentileri öne çıkardı. Sektörün ortalama potansiyel getirisi yüzde 54,7 seviyesine ulaşırken, yatırımcıların radarına Ülker, Coca Cola İçecek, Şok Marketler ve BİM gibi önde gelen şirketler giriyor. Raporda birçok hisse için “Güçlü Al” tavsiyesi yer alırken, hem temel göstergeler hem de teknik analiz verileri bu yükseliş beklentisini destekliyor.

Ülker Bisküvi, yüzde 71,4’lük potansiyel getiriyle tüm sektörün zirvesine yerleşmiş durumda. Şirketin 111,30 TL seviyesindeki güncel fiyatı için analistlerin belirlediği hedef fiyat 190,81 TL. Güçlü marka değeri, iç pazardaki hakimiyeti ve ihracat performansıyla dikkat çeken şirket, yatırımcıların uzun vadeli portföylerinde öncelikli tercihler arasında yer alıyor. Aşağıdaki yıllık periyotlu grafik, Ülker’in 2024 yılında yaşadığı düzeltmenin ardından 100 TL seviyelerinde güçlü bir taban oluşturduğunu gösteriyor. Hisse, hâlen uzun vadeli yükselen kanal içinde hareket ediyor ve 143 TL seviyesi ilk teknik direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 190 TL hedefi teknik olarak da mümkün görünüyor.

COCA COLA İÇECEK HİSSESİ İÇİN YÜZDE 51,2 ORANINDA POTANSİYEL GETİRİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Coca Cola İçecek hissesi için analistler yüzde 51,2 oranında potansiyel getiri öngörüyor. 50,30 TL seviyesinde işlem gören hisse için belirlenen hedef fiyat 76,21 TL olurken, tavsiye “Güçlü Al” yönünde. Özellikle Orta Asya, Pakistan ve Orta Doğu bölgelerindeki operasyonel büyüme, şirketin cirosuna önemli katkı sağlıyor. Şirketin 2024 yılı sonunda kâr marjlarında yaşadığı geçici bozulmaya rağmen, analistler yaz sezonu etkisiyle satış hacminde ciddi bir toparlanma bekliyor. Teknik görünüm ise bu yükseliş potansiyelini destekliyor. Hisse hâlen uzun vadeli yükselen kanal içinde kalmayı sürdürüyor. 63 TL seviyesi ilk güçlü direnç olarak takip edilirken, 76 TL ve üzeri hedefler için bu seviyenin aşılması gerekiyor.

Şok Marketler, 37,52 TL’lik mevcut fiyatına karşılık 63,83 TL hedef fiyatla yüzde 70,1 oranında potansiyel sunuyor. Düşük fiyat stratejisi ve yaygın mağaza ağı sayesinde Türkiye genelinde tüm gelir gruplarına hitap eden şirket, özellikle ekonomik daralma dönemlerinde yatırımcıların güvenli tercihlerinden biri hâline geldi. Şirketin operasyonel kârlılığı güçlü seyrini korurken, mağaza başına satış hacmi ve büyüme hızı analistler tarafından olumlu değerlendiriliyor. Bu tabloya göre Şok hissesi, kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareketin devamı için güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

BİM hissesi ise 157,50 TL seviyesinden işlem görürken, analistlerin belirlediği hedef fiyat 231,87 TL düzeyinde. Bu da yüzde 47,2’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Sektörün en eski ve güçlü oyuncularından biri olan BİM, yüksek müşteri bağlılığı, güçlü tedarik zinciri ve düşük maliyetli ürün yapısıyla öne çıkıyor. Şirketin yeni mağaza açılışlarıyla sürdürdüğü agresif büyüme stratejisi, gelir tablosuna doğrudan pozitif yansıyor. BİM hissesi, dengeli bilançosu ve sürdürülebilir kârlılığıyla yatırımcılar açısından defansif ve istikrarlı bir pozisyon sunuyor.

Gıda ve perakende sektörü, yatırımcıların güvenli liman arayışında öne çıkan alanlardan biri olarak konumlanıyor. Hem tüketici talebindeki istikrar hem de şirketlerin fiyatlama gücü, bu sektördeki hisselerin önümüzdeki dönemde de yatırımcılara güçlü getiri fırsatları sunabileceğini gösteriyor.

Seçici Fiyatlamalar Öne Çıkıyor, Gıda Sektörü İlk Sinyali Verdi

Borsa İstanbul'da endeks yukarı yönlü seyrini sürdürse de, bu hareketin artık geniş tabanlı ve güçlü bir ralliye dönüşmesi beklenmiyor. Piyasa, genel anlamda sınırlı yükselişlerle yoluna devam ederken, asıl fiyatlamaların belirli sektör ve şirketlerde yoğunlaştığı görülüyor. Piyasa analisti Alper Tunga Akkuş’a göre, bu yeni dönemde bilançosu sağlam, nakit akışı güçlü ve hikâyesi olan şirketler öne çıkmaya başladı.

Gıda ve perakende sektörü, bu seçici fiyatlamanın en net görüldüğü alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ülker, Coca Cola, Şok Marketler ve BİM gibi şirketler, hem operasyonel performansları hem de defansif yapılarıyla yatırımcının dikkatini çekiyor.

Alper Tunga Akkuş, geniş çaplı rallilerin yerini artık tematik ve hedefli yükselişlerin aldığını belirtiyor. Ona göre, yatırımcıların endeksin genel yönüne odaklanmak yerine, ayrışan sektörlerdeki kaliteli şirketleri seçmesi gereken bir döneme girildi. Bu tablo, borsada uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar arayan yatırımcılar için daha fazla araştırma ve seçicilik gerektiren bir süreci işaret ediyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Analiz kaynağı: Alper Tunga Akkuş

Görsel kaynağı: Halk Yatırım