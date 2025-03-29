Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yurt içindeki siyasi gelişmelere odaklanmaya devam etti. Hafta başlarken, BIST’in, SPK’nın ve BDDK’nın açıkladığı geri alım, açığa satış tedbirleriyle önceki haftaya “görece” oynaklık duruldu. Geçen hafta yüzde 16,5 değer kaybeden endeks, 24-28 Mart haftasında yüzde 6,80 oranında değer kazandı.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 2,03, sanayi endeksinde de yüzde 7,11 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda değer kaybeden endeks olmazken, en çok değer kazanan endeks yüzde 22,35 ile madencilik oldu.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN 3 HİSSE

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 25,60 ile Mia Teknoloji (MIATK) çekerken, ardından yüzde 25,25 ile Alarko Holding (ALARK) ve yüzde 23,13 ile Koza Altın (KOZAL) onu izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 4,77 ile Europower Enerji (EUPWR) gelirken, onu yüzde 3,90 ile Altınay Savunma (ALTNY) ve yüzde 2,76 değer kaybeden Girişim Elektrik (GESAN) izledi.

HACİM ORANI YÜKSEK HİSSELER

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre gerileyerek 603 milyar 570 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 52 milyar 280 milyon TL ile Akbank (AKBNK) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 49 milyar 165 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 42 milyar 569 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı yükselişle 8 trilyon 701 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 546 milyar 744 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın değeri 495 milyar 600 milyon TL ve Türk Hava Yolları’nın (THYAO) piyasa değeri de 429 milyar 180 milyon TL oldu.

Not: Söz konusu veriler yatırım tavsiyesi içermemektedir.