Borsa İstanbul, 2026 yılına başladığı coşkulu seyrini sürdürüyor. Hafta içinde 13.030 puanla tarihi zirvesini test eden endeks, çarşamba günü gelen kâr satışları ve faiz kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmaya rağmen haftayı 13 bin sınırının hemen dibinde kapattı.

LOKOMOTİF "BANKALAR" OLDU

Endeksin yukarı yönlü hareketinde sektörel bazda en büyük desteği Bankacılık endeksi verdi.

Hafta boyunca yüzde 5,77 değer kazanan bankaları, yüzde 3,23 ile Holding ve yüzde 2,61 ile Sanayi endeksleri takip etti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI: GÜBRETAŞ ZİRVEDE

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren şirket Gübretaş (GUBRF) oldu.

• Gübretaş (GUBRF): %22,56 🔼

• Kiler Holding (KLRHO): %20,82 🔼

• Eczacıbaşı İlaç (ECILC): %18,64 🔼

HAFTANIN KAYBETTİRENLERİ

Yükseliş eğilimine rağmen bazı hisseler haftayı negatif ayrışarak tamamladı. En çok değer kaybı ilaç sektöründe görüldü.

• Gen İlaç (GENIL): %15,40 🔽

• EFOR Yatırım (EFOR): %12,40 🔽

• Otokar (OTKAR): %12,32 🔽

EN DEĞERLİ VE EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketi unvanını, bu hafta değer kaybı yaşamasına rağmen 1 trilyon 371 milyar TL ile ASELSAN korudu. ASELSAN'ı, 716 milyar TL ile Kiler Holding ve 635 milyar TL ile Garanti BBVA izledi.

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve işlem hacminin yoğunlaştığı hisseler ise şunlar oldu:

• ASELSAN (ASELS): 116,4 Milyar TL

• THY (THYAO): 84,4 Milyar TL

• İş Bankası (ISCTR): 56,8 Milyar TL

