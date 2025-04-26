Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya çalıştı. Yurt dışında gümrük vergileri nedeniyle ABD-Çin arasındaki gerilim etkili olurken, yurt içinde İstanbul’da hissedilen depremler ve politik gelişmeler yakından izlendi. Piyasalar 23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı.

BIST 100 endeksi, 21-25 Nisan haftasını yüzde 1,24 oranında değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 2,65, sanayi endeksinde de yüzde 1,63 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 20,07 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 3,12 ile sigorta oldu.



EN ÇOK DEĞER KAZANAN 3 HİSSE

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 21 ile Borusan Yatırım (BRYAT) çekerken, ardından yüzde 15,07 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 13,37 ile Galatasaray (GSRAY) onu izledi.

DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 17,99 ile Grainturk Holding (GRTHO) gelirken, onu yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 9,63 değer kaybeden Enerya Enerji (ENERY) izledi.



EN ÇOK İŞLEM YAPILAN HİSSELER

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, bir gün de resmî tatil olmasıyla geçen haftaya göre gerilerken, 375 milyar 968 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 24 milyar 839 milyon TL ile Akbank (AKBNK) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 23 milyar 597 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 23 milyar 587 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir yükselişle 8 trilyon 575 milyar TL oldu. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 616 milyar 968 milyon TL ile ilk sırada geldi. Türk Hava Yolları’nın (THYAO) piyasa değeri 438 milyar 495 milyon TL, Garanti BBVA (GARAN) da 430 milyar 920 milyon TL oldu.

Kaynak: Ekonomim