Haftalık verilere göre hissede güçlü alım tarafında Global Menkul öne çıkarken, satış tarafında ise Ak Yatırım ilk sırada yer aldı.

22-26 Haziran haftasında SASA hissesinde ilk 5 alıcı kurumun 682,19 milyon lot, ilk 5 satıcı kurumun ise 369,59 milyon lot net işlem yaptığı görüldü. Böylece ilk 5 kurum bazında 312,60 milyon lot net alım gerçekleşti.

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Hafta boyunca SASA hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şunlar oldu:

Global Menkul: 313.606.611 lot

Bulls Yatırım: 196.198.922 lot

HSBC: 124.938.704 lot

Yapı Kredi Yatırım: 37.313.791 lot

Tera Yatırım: 10.131.394 lot

Kaynak: ForInvest

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde hissede en fazla net satış yapan kurumlar ise şöyle sıralandı:

Ak Yatırım: 94.946.794 lot

Deniz Yatırım: 85.525.789 lot

INFO Yatırım: 72.826.371 lot

Alternatif Yatırım: 59.498.827 lot

Halk Yatırım: 56.789.792 lot

Haftalık veriler, SASA hissesinde özellikle Global Menkul, Bulls Yatırım ve HSBC'nin alım tarafında öne çıktığını, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım'ın ise satış tarafında yoğun işlem gerçekleştirdiğini gösterdi.

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