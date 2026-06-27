Haftayı yaklaşık 762 milyon TL net satışla tamamlayan HSBC müşterileri, alım tarafında banka hisseleri ve Türk Hava Yolları'nı tercih ederken, satış tarafında Hektaş ilk sırada yer aldı.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

22-26 Haziran haftasında HSBC müşterilerinin en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem tutarları şu şekilde gerçekleşti:

Garanti BBVA (GARAN): 682,2 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 335,9 milyon TL

SASA Polyester (SASA): 328,3 milyon TL

Yapı Kredi (YKBNK): 212,0 milyon TL

Akbank (AKBNK): 185,8 milyon TL

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde HSBC müşterilerinin en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle sıralandı:

Hektaş (HEKTS): 723,2 milyon TL

Europower Enerji (EUPWR): 323,7 milyon TL

Emlak Konut GYO (EKGYO): 256,7 milyon TL

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): 256,6 milyon TL

Pegasus (PGSUS): 194,9 milyon TL

Haftalık işlemler incelendiğinde HSBC müşterilerinin alım tarafında ağırlıklı olarak banka hisseleri ile THYAO ve SASA'yı tercih ettiği görülürken, satış tarafında ise Hektaş, Europower, Emlak Konut, Ereğli ve Pegasus hisseleri öne çıktı.

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