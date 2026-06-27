Aracı kurumların hisse işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftalık verilere göre Tera Yatırım, en fazla alımı PSGYO hissesinde gerçekleştirirken, satış tarafında ise kendi hissesi TERA ilk sırada yer aldı.
Haftalık verilere göre Tera Yatırım, en fazla alımı PSGYO hissesinde gerçekleştirirken, satış tarafında ise kendi hissesi TERA ilk sırada yer aldı. 22-26 Haziran haftasında Tera Yatırım'ın net işlem hacmi 11,68 milyar TL alım yönünde gerçekleşti.
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Hafta boyunca Tera Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
PSGYO: 301.430.130 lot
DAPGM: 148.013.625 lot
PEKGY: 143.049.490 lot
USAK: 60.042.242 lot
TEHOL: 49.810.316 lot
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Haftalık işlemlerde en fazla net satış yapılan hisseler ise şöyle oldu:
TERA: 4.984.588 lot
PETKM: 4.844.045 lot
ZERGY: 3.565.603 lot
CANTE: 2.699.581 lot
AKSA: 2.691.027 lot
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