Haftalık verilere göre Tera Yatırım, en fazla alımı PSGYO hissesinde gerçekleştirirken, satış tarafında ise kendi hissesi TERA ilk sırada yer aldı. 22-26 Haziran haftasında Tera Yatırım'ın net işlem hacmi 11,68 milyar TL alım yönünde gerçekleşti.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hafta boyunca Tera Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO: 301.430.130 lot

DAPGM: 148.013.625 lot

PEKGY: 143.049.490 lot

USAK: 60.042.242 lot

TEHOL: 49.810.316 lot

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Haftalık işlemlerde en fazla net satış yapılan hisseler ise şöyle oldu:

TERA: 4.984.588 lot

PETKM: 4.844.045 lot

ZERGY: 3.565.603 lot

CANTE: 2.699.581 lot

AKSA: 2.691.027 lot

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