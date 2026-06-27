Haftalık verilere göre hissede en fazla alımı Ak Yatırım gerçekleştirirken, satış tarafında ise Bank of America ilk sırada yer aldı.

22-26 Haziran haftasında TUPRS hissesinde ilk 5 alıcı kurum toplam 8,01 milyon lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 10,97 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 2,96 milyon lot net satış kaydedildi.

TUPRS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Hafta boyunca TUPRS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Ak Yatırım: 3.810.887 lot

Yapı Kredi Yatırım: 1.824.698 lot

Meksa Yatırım: 906.208 lot

Tacirler Yatırım: 735.286 lot

Deniz Yatırım: 731.602 lot

Kaynak: ForInvest

TUPRS HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde hissede en fazla net satış yapan kurumlar ise şu şekilde gerçekleşti:

Bank of America: 5.830.057 lot

Yatırım Finansman: 3.572.797 lot

Global Menkul: 671.087 lot

HSBC: 502.404 lot

TEB Yatırım: 393.549 lot

Haftalık işlemler incelendiğinde, TUPRS hissesinde alım tarafında Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım öne çıkarken, satış tarafında Bank of America ve Yatırım Finansman'ın yoğun satış yaptığı görüldü.

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