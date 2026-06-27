ASELSAN (ASELS) hisselerinde haftalık verilere göre en fazla alımı Vakıf Yatırım gerçekleştirirken, satış tarafında ise Bank of America açık ara ilk sırada yer aldı.
22-26 Haziran haftasında ASELS hissesinde ilk 5 alıcı kurum toplam 7,90 milyon lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 15,18 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 7,28 milyon lot net satış kaydedildi.
ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
Hafta boyunca ASELS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şunlar oldu:
Vakıf Yatırım: 1.996.600 lot
İş Yatırım: 1.893.446 lot
Ziraat Yatırım: 1.509.089 lot
Garanti BBVA Yatırım: 1.364.656 lot
Yapı Kredi Yatırım: 1.137.399 lot
Kaynak: ForInvest
ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR
Aynı dönemde hissede en fazla net satış yapan kurumlar ise şöyle sıralandı:
Bank of America: 10.251.364 lot
Ak Yatırım: 3.531.327 lot
Tera Yatırım: 917.124 lot
Meksa Yatırım: 338.559 lot
Yatırım Finansman: 145.753 lot
Haftalık verilere göre ASELS hissesinde satış tarafında özellikle yabancı kurumların etkisi dikkat çekerken, Bank of America tek başına 10,25 milyon lotluk satışla haftanın en büyük satıcısı oldu. Buna karşın Vakıf Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım alım tarafında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.