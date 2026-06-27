22-26 Haziran haftasında ASELS hissesinde ilk 5 alıcı kurum toplam 7,90 milyon lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 15,18 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 7,28 milyon lot net satış kaydedildi.

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Hafta boyunca ASELS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şunlar oldu:

Vakıf Yatırım: 1.996.600 lot

İş Yatırım: 1.893.446 lot

Ziraat Yatırım: 1.509.089 lot

Garanti BBVA Yatırım: 1.364.656 lot

Yapı Kredi Yatırım: 1.137.399 lot

Kaynak: ForInvest

ASELS HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aynı dönemde hissede en fazla net satış yapan kurumlar ise şöyle sıralandı:

Bank of America: 10.251.364 lot

Ak Yatırım: 3.531.327 lot

Tera Yatırım: 917.124 lot

Meksa Yatırım: 338.559 lot

Yatırım Finansman: 145.753 lot

Haftalık verilere göre ASELS hissesinde satış tarafında özellikle yabancı kurumların etkisi dikkat çekerken, Bank of America tek başına 10,25 milyon lotluk satışla haftanın en büyük satıcısı oldu. Buna karşın Vakıf Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım alım tarafında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

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