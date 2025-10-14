4 saatlik görünüm, kısa vadeli yatırımcılar için endişe verici sinyaller üretmeye devam ediyor. Endeks son haftalarda 10.200 desteğini birkaç kez test etti, ancak bu bölgeden gelen tepki alımları giderek zayıflıyor. RSI göstergesi aşırı satımda, hacimler düşük, momentum kaybolmuş durumda. Bu tablo, tepki yükselişi olmadan düşüşün sona ermeyeceğine işaret ediyor. Kısacası endeks artık yatay değil, kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyrediyor. 10.000 seviyesinin altına bir sarkma yaşanırsa 9.600 hedefi teknik olarak kuvvetleniyor.

Piyasada zaman zaman görülen sınırlı yükselişler, kalıcı bir trend dönüşü oluşturmakta yetersiz kalıyor. Her toparlanma, kısa sürede yeni satış dalgalarıyla karşılanıyor.

GÜNLÜK GRAFİKTE YÜKSELEN KANAL KIRILDI

Günlük grafik, orta vadede yönün değiştiğini teyit ediyor. Uzun süredir devam eden yükselen kanalın alt bandı olan 10.300 seviyesi aşağı kırıldı. Bu seviye, teknik anlamda güçlü bir destek konumundaydı. Ancak son kırılımla birlikte satış baskısı yapısal bir hal aldı. MACD göstergesinin negatif bölgede kalması, hacim onayının gelmesi ve kısa vadeli ortalamaların aşağı kesişmesi düşüş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Yatırımcı davranışları da bu teknik tabloyla uyumlu şekilde temkinli hale geldi. Son dönemde alıcıların geri çekildiği, satışların ağırlık kazandığı görülüyor.

SEKTÖREL BASKI DERİNLEŞİYOR

Günün genel görünümüne bakıldığında, endeksin neredeyse tüm sektörlerinde zayıflama dikkat çekiyor. #HALKB, #TCELL, #EKGYO, #TTKOM, #TAVHL, #KRDMD ve #EREGL hisseleri sırasıyla satış baskısı altında kaldı.

Bankacılık sektöründe #YKBNK, #GARAN, #AKBNK, #VAKBN, #TSKB ve #ISCTR hisseleri değer kaybetti.

Sanayi tarafında ise #KOZAL, #GUBRF, #SAHOL, #ARCLK, #TKFEN ve #THYAO endeks üzerinde baskı oluşturan başlıca hisseler arasında yer aldı.

PİYASA GÜVENİ ZEDELENİYOR

Endeksteki zayıf görünüm, yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların temkinli duruşu, işlem hacmindeki düşüşle birlikte piyasanın yön arayışını belirginleştiriyor.

Uzmanlara göre mevcut tablo, hem teknik hem psikolojik olarak piyasanın kararsız bir döneme girdiğini gösteriyor.

9600 SEVİYESİ TAKİPTE

Teknik göstergeler, satış baskısının henüz sona ermediğini ortaya koyuyor. 4 saatlik grafikteki zayıf yapı ve günlükteki kanal kırılımı birlikte değerlendirildiğinde, 9.600 seviyesi güçlü bir destek adayı olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede tepki alımları görülebilse de, trendin yeniden yukarı dönebilmesi için 10.500 üzeri kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Mevcut görünüm, yatırımcıların temkinli kalmasında fayda olduğunu gösteriyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR