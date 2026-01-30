Piyasadaki günlük hareketlilik incelendiğinde, yabancı payında en keskin yükselişi MEYSU kaydetti.

Portföylerdeki ağırlığını 7.37 bps artıran hisseyi, enerji ve sanayi sektöründen isimler takip etti.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR

Kısa vadeli dalgalanmaların aksine, yabancı yatırımcının "toplama" aşamasında olduğu ve 10 işlem günü boyunca payını aralıksız artırdığı hisseler, orta vadeli beklentilerin pozitif olduğunu gösteriyor.

Özellikle sigortacılık ve ağır sanayi kollarındaki bu istikrar, dikkat çekici bir güven oyu niteliğinde.

• ANSGR: 10 gündür artıyor

• AYCES: 10 gündür artıyor

• ERBOS: 10 gündür artıyor

• GLYHO: 10 gündür artıyor

• IZMDC: 10 gündür artıyor

SATIŞ BASKISI ALTINDAKİ HİSSELER

Yabancı payının sürekli eridiği tarafta ise finansal ve gayrimenkul ağırlıklı bir tablo hakim.

GOZDE payları 8 gündür üst üste gerilerken, enerji sektöründen AHGAZ ve lojistikten PASEU 7 günlük düşüş trendiyle listenin üst sıralarında yer alıyor.

• GOZDE: 8 Günlük Düşüş Serisi

• AHGAZ / ALCAR / PASEU: 7 Günlük Düşüş Serisi

• AGYO: 6 Günlük Düşüş Serisi

GENEL GÖRÜNÜM: YABANCI PAYI YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul genelinde yabancı payı, günlük bazda 2.43 puanlık bir ivme yakalayarak yüzde 37.05 seviyesine ulaştı.

Bu artış, küresel piyasalardaki risk iştahının yerel varlıklara yansıması olarak değerlendiriliyor. Ocak ayının bu son verileri, şubat ayındaki portföy dağılımları için de önemli bir gösterge sunuyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.