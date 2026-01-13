Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların piyasaya ilgisinin arttığı görüldü. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda 0,26 puanlık artışla yüzde 37,21 seviyesine ulaştı.

Rapor, sadece günlük giriş-çıkışları değil, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı veya azalttığı hisseleri de gözler önüne serdi.

GÜNÜN YILDIZI: ENERJİ VE TEKNOLOJİ

Günlük bazda yabancı oranlarındaki değişim incelendiğinde, enerji ve teknoloji/kablo sektöründeki hareketlilik öne çıktı.

Yabancı yatırımcının gün içinde en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında ESEN yer aldı.

Günlük Bazda Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

• ESEN: 2.79 bps

• MEGMT: 1.91 bps

• ASTOR: 1.71 bps

SASA’DA YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcının günlük bazda en sert satış yaptığı hisse ise Sasa Polyester oldu. SASA'yı beton ve girişim sermayesi şirketleri izledi.

Günlük Bazda Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

• SASA: -2.69 bps

• DOFER: -2.54 bps

• HDFGS: -2.14 bps

DİKKAT ÇEKEN SERİ: 9 GÜNDÜR "AL" TUŞUNDALAR

Raporun en dikkat çekici bölümü ise "sürekli artan" yabancı oranları oldu.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen yabancı yatırımcılar, özellikle Doğuş Otomotiv ve Enerjisa gibi temettü ve enerji devlerinde alım iştahını koruyor.

Yabancı Oranı 9 Gündür Aralıksız Artan 5 Hisse:

• ENJSA

• DOAS

• CONSE

• INGRM

• KLSYN

SATIŞ BASKISININ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Öte yandan, bazı sanayi ve gayrimenkul hisselerinde yabancı çıkışının bir trende dönüştüğü görüldü.

Akçansa ve Goodyear gibi köklü sanayi şirketlerinde yabancı payı 9 gündür aralıksız düşüyor.

Yabancı Oranı Sürekli Düşen Hisseler:

• 9 Gündür Düşenler: AKCNS, GOODY, ISGYO, KLMSN

• 8 Gündür Düşenler: BRMEN