Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta alınan tedbir kararları yatırımcıların gündeminde yer aldı. 16-22 Haziran döneminde çok sayıda hisse için kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri devreye alındı.

Açıklanan haftalık tedbir bilançosuna göre AVHOL, TERA, GENKM, SELEC, EUPWR, RUBNS, EDATA, ENSRI, FRIGO ve INFO hisselerinde kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanırken, GESAN için brüt takas, SEKUR ve SANEL için ise emir paketi tedbiri getirildi.

KREDİLİ İŞLEM VE AÇIĞA SATIŞ YASAĞI GELEN HİSSELER

Haftalık tedbir listesinde en geniş uygulama kredili işlem ve açığa satış yasağı tarafında görüldü. Bu kapsamda toplam 10 hisse için hem kredili işlem yasağı hem de açığa satış yasağı kararı alındı.

Tedbir kararı uygulanan hisseler ve tarih aralıkları şöyle:

AVHOL: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 16 Haziran-14 Temmuz

TERA: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 16 Haziran-14 Temmuz

GENKM: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 17 Haziran-16 Temmuz

SELEC: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 17 Haziran-16 Temmuz

EUPWR: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 19 Haziran-17 Temmuz

RUBNS: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 19 Haziran-17 Temmuz

EDATA: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 22 Haziran-21 Temmuz

ENSRI: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 22 Haziran-21 Temmuz

FRIGO: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 22 Haziran-21 Temmuz

INFO: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı 22 Haziran-21 Temmuz

GESAN'A BRÜT TAKAS TEDBİRİ

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) paylarında 19 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında brüt takas tedbiri uygulanacak.

Brüt takas tedbiri kapsamında yatırımcılar, ilgili hissede aynı gün içerisinde aldıkları payları satamayabiliyor. Bu nedenle söz konusu tedbir, hisse işlem stratejileri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

SEKUR VE SANEL İÇİN EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) paylarında 17 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında emir paketi tedbiri uygulanacak.

Sanel Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) paylarında ise 22 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında emir paketi tedbiri devreye girecek.

TEDBİR KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa İstanbul'da tedbir kararları, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin görüldüğü hisselerde piyasa düzenini korumak amacıyla uygulanıyor. Bu kararlar, ilgili hisselerde işlem yapacak yatırımcılar açısından alım-satım stratejilerini doğrudan etkileyebildiği için yakından takip ediliyor.

Kredili işlem yasağı, yatırımcıların ilgili hissede kredi kullanarak pozisyon açmasını engellerken; açığa satış yasağı, sahip olunmayan payların satılmasını sınırlar. Brüt takas ve emir paketi tedbirleri ise işlem kurallarını daha sıkı hale getirerek piyasadaki oynaklığı kontrol etmeyi amaçlar.

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