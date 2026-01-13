Borsa İstanbul A.Ş., 13 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, bazı şirket paylarının endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam ödenmiş sermayeye oranını ifade ederken; bu oran, Borsa İstanbul endekslerinde ağırlık hesaplamasında kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, aşağıdaki şirketlerin fiili dolaşım oranlarını güncelledi:

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI): Yüzde 40

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO): Yüzde 38

Marmara Holding A.Ş. (MARMR): Yüzde 32

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN): Yüzde 31

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK): Yüzde 64

14 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu fiili dolaşım oranı değişikliklerinin, 14 Ocak 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında geçerli olacağı bildirildi. Güncellemenin, ilgili hisselerin endeks ağırlıkları üzerinde etkili olması bekleniyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada serbestçe alınıp satılabilen paylarının, toplam ödenmiş sermayesine oranını ifade eder. Ortaklar tarafından satışı kısıtlı olan, uzun vadeli elde tutulan ya da dolaşıma kapalı paylar bu hesaplamaya dahil edilmez.

Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında belirleyici bir kriter olarak kullanılır. Fiili dolaşım oranı yükseldikçe, ilgili hissenin endeks içindeki ağırlığı artarken; oran düştüğünde endeks ağırlığı da azalır. Bu nedenle yapılan güncellemeler, özellikle endeks fonları ve kurumsal yatırımcılar açısından yakından takip edilir.