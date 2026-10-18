Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim haftası sert satışlarla geride kaldı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapanırken, bazı hisselerdeki düşüşler yüzde 40'ı aştı. Haftanın beş işlem gününü de taban fiyatından tamamlayan 11 hisse, yatırımcılarına yüzde 40,72 ile yüzde 40,90 arasında kayıp yaşattı.

BU HAFTA 5 GÜN ÜST ÜSTE TABAN OLAN HİSSELER

12-16 Ekim haftasının beş işlem gününü de taban kapatan hisseler arasında şu şirketler yer aldı:

Hisse kodu Kapanış fiyatı (TL) Haftalık değişim (%) GRTHO 72,10 -40,90 TRHOL 401,00 -40,90 ANELE 12,84 -40,88 BIGEN 13,99 -40,87 ALKLC 46,36 -40,87 RALYH 24,20 -40,86 TERA 22,20 -40,86 DSTKF 242,80 -40,85 OZATD 444,50 -40,85 IEYHO 20,54 -40,84 TEHOL 4,28 -40,72

Bu hisselerin önemli bölümündeki taban serileri yalnızca söz konusu haftayla sınırlı kalmadı. Bazı şirketlerde satış baskısı eylül ayından itibaren devam etti.

BIST 100'DEN ÇIKARILAN HİSSELERDE 79 TABAN KAPANIŞI

Öte yandan BIST 100'de 1 Ekim itibarıyla yapılan endeks değişikliklerinin ardından bazı hisselerdeki sert fiyat hareketleri de devam etti.

Endeks24'ün Borsa İstanbul günlük bültenlerine dayanan araştırmasına göre, 1 Ekim'de BIST 100 kapsamından çıkarılan 27 hissenin 13'ü, 1-16 Ekim arasındaki 12 işlem gününde toplam 79 kez taban kapattı.

Aynı araştırmada Destek Finans Faktoring (DSTKF), Ral Yatırım Holding (RALYH) ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerinin söz konusu 12 seansın tamamını tabanda tamamladığı belirtildi.

Endeksten çıkarılan 27 hissenin 30 Eylül-16 Ekim dönemindeki ortanca değer kaybı yüzde 11,1 olurken, endekste kalan 73 hissede bu oran yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

79 taban kapanışı, yalnızca 12-16 Ekim haftasına değil, 1-16 Ekim arasındaki 12 işlem günlük döneme ait.

TABAN KAPANIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissenin taban kapatması, işlem günü sonunda ilgili seans için izin verilen en düşük fiyat seviyesinden kapanış gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

Borsa İstanbul'da payların önemli bölümünde günlük fiyat değişim sınırı yaklaşık yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bununla birlikte ilgili payın fiyat adımı ve işlem gördüğü pazar gibi unsurlar taban fiyatının hesaplanmasında dikkate alınıyor.

Uzun süreli taban serileri yatırımcıların satış emirlerini gerçekleştirmesini güçleştirebilir. Bununla birlikte bir hissenin taban kapatması, tek başına şirketin mali durumuna ilişkin kesin bir sonuç ortaya koymaz.

Bu haber yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.