4Ç25 döneminde BIST 100 endeksindeki 45 şirket zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 37 seviyesindeydi.

Zarar tablosundaki bu genişleme, yüksek faiz ortamının ve artan operasyonel maliyetlerin şirket bilançoları üzerindeki baskısını kanıtlar nitelikte.

BANKACILIK SEKTÖRÜ BEKLENTİLERİ AŞTI

Analiz edilen tüm bankalar piyasa beklentilerinin üzerinde performans sergiledi. Sektörün net kârı, yıllık yüzde 53, çeyreklik bazda ise yüzde 33 artış göstererek beklentilerin ortalama yüzde 13,5 üzerinde gerçekleşti.

Bankalardaki bu yükselişin 4 temel nedeni:

• Genişleyen kredi-mevduat makası.

• Yükselen TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri.

• Güçlü komisyon gelirleri.

• Artan takipteki alacaklara rağmen kontrol altında tutulan risk maliyeti.

Uzmanlar marj genişlemesinin süreceğini öngörse de, jeopolitik risklerin tetiklediği fonlama maliyet artışlarının net faiz marjı üzerinde risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

SEKTÖREL AYRIŞMA: KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

Finans dışı şirketlerde toplam satışlar yıllık yüzde 5 büyürken, FVAÖK (FAVÖK) tarafında yüzde 39'luk bir artış kaydedildi.

Garanti BBVA Yatırım analizine göre bankacılık sektöründe marjların 2026’nın 3. çeyreğinde tepe noktasına ulaşması bekleniyor.

Sanayi tarafında ise yüksek finansman maliyetlerinin bir süre daha kâr marjlarını baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.

