Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde 5 hisse üzerindeki işlem tedbirleri sona eriyor. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kredili işlem yasakları bugün itibarıyla kalkarken, bir hissede brüt takas ve emir paketi tedbirlerinin de süresi doluyor. Peki, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü hangi hisselerde işlem yasakları kalkıyor? İşte tedbirleri sona erecek 5 hisse...

İŞLEM YASAĞI KALKACAK HİSSELER HANGİLERİ?

Bugün tedbir süresi sona erecek hisseler şöyle;

Anel Elektrik (ANELE): Kredili işlem yasağı sona erecek.

Kredili işlem yasağı sona erecek. Armada Gıda (ARMGD): Kredili işlem yasağı sona erecek.

Kredili işlem yasağı sona erecek. Karsan Otomotiv (KARSN): Kredili işlem yasağı sona erecek.

Kredili işlem yasağı sona erecek. Doğtaş Kelebek Mobilya (DGNMO): Kredili işlem yasağı sona erecek.

Kredili işlem yasağı sona erecek. Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT): Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona erecek.

ETYAT HİSSESİNDE 3 TEDBİR BİRDEN KALKIYOR

Bugün tedbir süresi dolacak hisseler arasında ETYAT, uygulanan üç farklı tedbirin aynı anda sona ermesiyle ayrışıyor.

ETYAT paylarında kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas ve emir paketi tedbirleri de sona erecek.

Böylece hissede söz konusu tedbirlerden kaynaklanan işlem kısıtlamaları kalkmış olacak.

KREDİLİ İŞLEM YASAĞININ KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kredili işlem yasağı, yatırımcıların ilgili hisseyi aracı kurumlarından sağladıkları krediyle satın almalarını sınırlandıran bir tedbirdir.

Yasağın sona ermesiyle birlikte ilgili paylarda kredili işlemler, aracı kurumların uygulamaları ve yürürlükteki diğer düzenlemeler çerçevesinde yeniden yapılabilir.

Brüt takas tedbirinin sona ermesi ise ilgili hissedeki takas işlemlerine uygulanan özel kısıtlamaların kalkması anlamına gelir.

Tedbirlerin sona ermesi hisselerde doğrudan yükseliş yaşanacağı anlamına gelmez. Fiyat hareketleri piyasa koşullarına, yatırımcı talebine ve işlem hacmine bağlı olarak değişebilir.

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