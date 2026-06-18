Çarşamba günü küresel piyasalardaki Fed belirsizliği ve jeopolitik gelişmelerle yaşanan kısa soluklu kâr realizasyonunun ardından, Borsa İstanbul perşembe gününe geri dönüşle imza attı.

Güne sınırlı bir artışla başlayan BIST 100 endeksi, seansın ikinci yarısında milyarlık kurumsal fon girişlerinin etkisiyle alım iştahını tırmandırarak yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşıdı.

SABAH SAKİN BAŞLAYAN SEANS, AKŞAM RALLİYE DÖNÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da perşembe mesaisi, dünkü satış baskısının ardından temkinli ancak pozitif bir açılışla başladı. BİST 100 endeksi önceki kapanışına göre 33,16 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puandan güne merhaba dedi.

Öğle saatlerine doğru kurumsal alıcıların devreye girmesiyle endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 211,44 puan artarak yüzde 1,47 yükselişle 14.632,60 puana ulaştı ve ilk yarıyı 92,4 milyar liralık güçlü bir hacimle tamamladı.

Günün ikinci yarısında ise alıcıların iştahı daha da arttı. Saat 16.51 itibarıyla yüzde 2,14 değer kazanan endeks, 14.729,16 puana kadar tırmandı. Endeks gün içinde en düşük 14.454,31 puanı görürken, en yüksek 14.731,13 puanı test etti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE FİNANSAL KİRALAMA UÇUŞA GEÇTİ

Günün ilk yarısında endekse dahil hisselerden 83'ü yükselirken, yalnızca 16'sı geriledi, 1 hisse ise yatay seyretti. Piyasayı sürükleyen ve en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Katılımevim ve Garanti BBVA oldu.

• Sektörel Dağılım: Sabah açılışta yüzde 0,31 kazandıran bankacılık endeksi, gün ortasında alımların katlanmasıyla yüzde 2,64 yükseliş kaydetti. Holding endeksi ise yüzde 1,47 değer kazandı.

• Günün En Çok Kazandıranı: Açılışta en çok yükselen sektör yüzde 0,72 ile ticaret olurken, gün ortasında liderliği yüzde 3,67 yükselişle finansal kiralama ve faktoring sektörü ele geçirdi. Bilişim endeksi ise yüzde 0,66 düşüşle negatif ayrışan tek majör sektör oldu.

YAPI KREDİ YATIRIM'DAN 7,4 MİLYAR TL'LİK DEV ALIM

Saat 17:10 itibarıyla piyasadaki yükselişi sırtlayan aracı kurumların başında açık ara Yapı Kredi Yatırım yer aldı.

Alım Tarafında Liderler:

• Yapı Kredi: Tahtada adeta tek başına bir ralli başlatarak 7.481.155.708 TL net alım hacmiyle zirveye yerleşti.

• Tera ve Pusula: Tera Yatırım 1.039.291.756 TL net alımla ikinci sırayı alırken, Pusula Yatırım 944.917.120 TL ile onları takip etti.

• Yabancı Kurumsal İlgi: Küresel kurumlardan HSBC 697.004.595 TL, Bank of America (BofA YB) ise 272.866.572 TL net pozitif alım hacmine imza attı. QNB, Meksa ve Global Menkul Değerler de alım tarafını güçlendiren diğer kurumlar oldu.

Satış Tarafında Liderler:



Yapı Kredi'nin devasa alımlarına karşı satış tarafında en yüksek hacmi İş Yatırım ve Destek Yatırım göğüsledi.

• İş Yatırım: -2.134.223.092 TL net hacimle günü en çok net satış yapan kurum olarak tamamladı.

• Destek Yatırım: -1.447.058.699 TL net negatif hacimle ikinci sırada yer aldı.

• Diğer Satıcılar: Tacirler (-916,3 milyon TL), Vakıf (-875,6 milyon TL), Bulls (-865,6 milyon TL), Deniz (-819,3 milyon TL), Garanti (-566,7 milyon TL) ve İnfo Yatırım (-499,3 milyon TL) net satıcı pozisyonunda kalan diğer kurumlar oldu.

Borsadaki bu hacimli tırmanışı değerlendiren analistler, teknik açıdan BİST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 14.850 ve 14.950 puan seviyelerinin güçlü birer direnç noktası olduğunu kaydediyor. Olası kâr realizasyonlarında ise 14.650 ve 14.550 puan seviyeleri destek konumu olarak güncelliğini koruyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 328.75 16.529.383.284,25 % 2.18 17:59 AKBNK 81.25 10.920.794.680,90 % 4.17 17:59 TRALT 52.4 10.904.510.015,89 % 9.49 17:59 ASELS 410.75 9.772.161.048,25 % 3.99 17:59 ISCTR 15.47 9.275.190.204,38 % 3.55 17:59 Tüm Hisseler

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