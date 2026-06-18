Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününe alıcılı bir tabloyla başladıktan sonra günün ilk yarısında yükselişini hızlandırdı.

Dünü 14.421,15 puandan tamamlayan endeks, yeni güne yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puandan merhaba dedi.

Seansın ilerleyen saatlerinde bankacılık sektörü hisselerine gelen yoğun alımlarla tırmanışa geçen endeks, önceki kapanışına göre 211,44 puan yükselerek saat 13.00 itibarıyla 14.632,60 puana ulaştı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.454,31 puanı görürken, en yüksek 14.654,31 puanı test ederek tarihi zirve seviyelerine bir adım daha yaklaştı.

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LOKOMOTİF SEKTÖR MALİ ENDEKS OLDU

Günün ilk yarısındaki sektörel dağılım, yükselişin arkasındaki ana gücün finans sektörü olduğunu ortaya koydu.

Mali endeks yüzde 2,08 değer kazanarak piyasayı sırtlarken, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti.

Endekse dahil hisselerden 83'ü yeşil sahada kalırken, sadece 16'sı geriledi, 1 hisse ise yatay çizgisini korudu.

Günün en çok işlem gören ve piyasa hacmini elinde tutan hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Katılımevim ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

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AKBANK ZİRVEDE

Saat 13.50 itibarıyla kurumsal yatırımcıların ve fonların hisse bazlı hareketleri incelendiğinde, para girişlerinde bankacılık ve holding ağırlığı göze çarptı.

• Para Girişinde Lider Akbank: Akbank (AKBNK), 301,6 milyon TL net para girişi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Güçlü alımların etkisiyle Akbank hisseleri yüzde 2,82 prim yaparak 80,20 TL'ye yükseldi.

• Holdingler Takipte: Sabancı Holding (SAHOL) 259,1 milyon TL para girişi ve yüzde 2,40 yükselişle (102,20 TL) ikinci olurken; Türkiye İş Bankası (ISCTR) 228,3 milyon TL ve Koç Holding (KCHOL) 220,2 milyon TL net girişle alıcıların gözdesi oldu. Şişecam (SISE) ise yüzde 2,90 yükselişle en çok değer kazanan devlerden biri oldu ve 155,5 milyon TL para girişi sağladı.

ÇIKIŞ TARAFINDA TÜPRAŞ VE THY ÖNE ÇIKTI

• Tüpraş Enerji Kaybetti: Günün en çok net para çıkışı yaşanan hissesi 224 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) oldu. Hissedeki satış baskısı fiyatı yüzde 1,54 aşağı çekerek 223,20 TL'ye geriletti.

• THY'de İlginç Seyir: Türk Hava Yolları (THYAO), günün en çok işlem gören hisselerinden biri olmasına rağmen 166,8 milyon TL net para çıkışı yaşadı. Ancak piyasadaki güçlü genel alım iştahı sayesinde THY günü yüzde 1,09 artıda, 325,25 TL'den sürdürdü.

• Diğer Çıkışlar: Pasifik GYO (PSGYO) 124,5 milyon TL net para çıkışıyla yüzde 2,87 değer kaybederken; Garanti BBVA (GARAN) 72,9 milyon TL para çıkışına rağmen yüzde 1,06 primle 142,50 TL seviyesinde dengelenmeyi başardı.

Analistler, BİST 100 endeksindeki hacimli artışın seansın ikinci yarısında da korunması durumunda 14.700 direncinin kısa vadeli hedef konumuna gelebileceğini belirtiyor.

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