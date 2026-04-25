BİST 100 endeksi haftalık bazda %1,23 değer kaybederek 14.409,07 puana gerilerken, piyasanın genelinde 31,1 milyar TL’lik devasa bir aktif işlem farkı çıkışı yaşandı. Fakat bazı hisselerde yoğun alımlar görüldü.

İşte haftanın en çok para girişi alan şirketleri:

Enerya Enerji (ENERY): Haftanın en dikkat çeken ismi olan şirket, +1.949.790.000 TL aktif farkla zirvede yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO): Ulaştırma devine olan ilgi sürerken, hisseye +1.287.451.000 TL giriş yapıldı.

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): Sanayinin lokomotifi Ereğli, +1.062.023.000 TL ile milyar liralık barajı aşan üçüncü hisse oldu.

Tera Yatırım (TERA): Finans sektöründe dikkat çeken Tera, haftayı +758.262.000 TL pozitif farkla kapattı.

1000 Yatırımlar Holding (BINHO): Holding tarafında öne çıkan BINHO, +503.449.000 TL giriş gördü.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ALIMLAR HIZ KESMEDİ

Piyasadaki düşüşe rağmen enerji ve mühendislik projeleriyle ön planda olan şirketler, yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürdü:

Astor Enerji (ASTOR): +473.847.000 TL

Tüpraş (TUPRS): +463.824.000 TL

İzdemir Enerji (IZENR): +424.658.000 TL

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): +348.019.000 TL

Pasifik GYO (PSGYO): +280.203.000 TL

