Borsa İstanbul, 7 Ocak Çarşamba sabahına iki yeni şirketin halka arz süreciyle uyandı.

Yatırımcıların radarındaki Z GYO ve Formül Plastik, 3 gün boyunca talep toplayarak borsaya "merhaba" demeye hazırlanıyor. İki şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar TL'yi aşıyor.

Z GYO: ANKARA MERKEZLİ GAYRİMENKUL OYUNCUSU

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren Z GYO, portföyündeki Z Lagun Villa, Lagun Country Club ve Çukurambar Eğitim Kampüsü gibi projelerle dikkat çekiyor. Şirket, "ZGYO" koduyla işlem görecek.

• Fiyat ve Dağıtım: Hisse başına 9,77 TL fiyat belirlendi. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

• Halka Arz Büyüklüğü: Şirketin halka arz büyüklüğü 830 milyon TL olarak açıklandı. Toplamda 84 milyon 500 bin adet pay dağıtılacak ve halka açıklık oranı yüzde 40,1 olacak.

• Katılım Endeksi Durumu: Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan katılım endeksine uygunluk konusunda Z GYO, katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor.

• Fon Kullanımı: Elde edilecek gelirin yüzde 25-35'i Lagun diplomatik site projesine, yüzde 25-35'i finansal borç ödemelerine ve yüzde 20-30'u yeni proje geliştirmeye ayrılacak.

• Finansal Görünüm: Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayındaki hasılatı ve brüt kârı 8,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Fiyat istikrarı planlamayan şirket, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapmayacağını taahhüt etti.

FORMÜL PLASTİK: İHRACAT ODAKLI SANAYİ DEVİ

1992 yılında kurulan ve 2003'ten itibaren ihracata ağırlık veren Formül Plastik, "sessiz boru" üretimi ve geniş bayilik ağıyla sanayi sektöründe öne çıkıyor. Şirket, borsada "FRMPL" koduyla yer alacak.

• Fiyat ve Dağıtım: Hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi. Z GYO'da olduğu gibi burada da bireysele eşit dağıtım yapılacak.

• Halka Arz Büyüklüğü: 1,2 milyar TL'lik büyüklüğe sahip olan halka arzda, toplam 40 milyon adet pay satılacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

• Katılım Endeksi Durumu: Formül Plastik, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksine uygun statüde yer alıyor.

• Fon Kullanımı: Şirket, halka arz gelirinin yüzde 75 gibi büyük bir kısmını doğrudan yatırımlara, yüzde 25'ini ise işletme sermayesine ayırarak büyüme odaklı bir strateji izleyecek.

• Finansal Görünüm: 2025/9 döneminde 2,4 milyar TL hasılat elde eden şirketin brüt kârı 664 milyon TL oldu. Ayrıca şirket, borsada işlem görmeye başladıktan sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemi planlıyor.

Yatırımcılar için iki şirketin karşılaştırmalı tablosu şöyle:



Her iki şirketin talep toplama süreci 9 Ocak Cuma günü sona erecek.