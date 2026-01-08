Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerin çevresel etki yönetimi, sosyal sorumluluk uygulamaları ve şeffaflık kriterlerine göre belirlenen endekse giren Akfen GYO, sürdürülebilirlik odaklı portföy yönetimi ve enerji verimliliğini gözeten yatırımlarıyla uzun vadeli değer yaratma stratejisini sürdürüyor.

Akfen GYO'nun portföyünde Türkiye ve Rusya'da Accor Grubu tarafından işletilen Novotel ve Ibis markalı 19 şehir oteli, Bodrum Loft turizm yatırımı, öğrenci yurtları, ofis binaları ve ticari gayrimenkuller bulunuyor. Şirketin toplam gayrimenkul portföy değeri, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 788 milyon avroya ulaştı.

ABD VE TÜRKİYE'DE YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Şirketin İstanbul Söğütlüçeşme'de geliştirilen karma kullanım projesi Terminal Kadıköy, 1 Mayıs 2025 itibarıyla hizmete girerken, Bodrum Yalıkavak'taki lüks villalar, Milas Kıyıkışlacık'taki apart tesis ve ABD'nin Florida eyaletindeki "Bağımsız Yaşam ve Yaşlı Bakım Merkezi" projelerinin yapımı ise devam ediyor.

Florida'da 25,7 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek projenin ilk fazını "Bağımsız Yaşlı Yaşam Merkezi", ikinci fazını ise "Yaşlı Bakım Merkezi" oluşturuyor.

Portföyde sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıtan projelerden biri olarak öne çıkan Terminal Kadıköy, atıl durumdaki viyadük altı alanların kamusal yaşama kazandırılmasıyla hayata geçirildi.

Yeni bir yapılaşma yükü oluşturmadan mevcut kentsel alanın işlevlendirilmesini esas alan proje, toplu taşıma entegrasyonu ve yaya erişimini önceleyen tasarımıyla enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Proje, sosyal etkileşimi destekleyen yapısıyla çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte ele alan bir kentsel dönüşüm modeli sunuyor.

