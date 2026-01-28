Sabancı Holding’in çimento sektöründeki lokomotif şirketi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gelen dev satın alma teklifi, Borsa İstanbul’da haftanın en çok konuşulan gelişmesi oldu. Sabancı Holding’in KAP üzerinden yaptığı duyurunun ardından, Akçansa hisseleri açılış seansında yatırımcısına tavan sevinci yaşattı.

AKÇANSA HİSSELERİNDE "TAVAN" AÇILIŞI

Hacı Ömer Sabancı Holding’in Akçansa’daki %39,72 oranındaki hissesini satmak üzere 1,1 milyar dolarlık teklif alması, piyasa değerlemesinin çok üzerinde bir rakam olarak yorumlandı. Bu gelişme sonrası:

AKCNS hisseleri, seans açılışıyla birlikte %9,99 değer kazanarak 202,50 TL tavan fiyatına yükseldi.

SAHOL hisseleri de bu stratejik hamlenin etkisiyle güne yüzde 2,68 primle 103,90 TL seviyelerinden başladı.

TEKLİFİN DETAYLARI VE 1,1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Sabancı Holding tarafından paylaşılan verilere göre, Akçansa’nın toplam şirket değeri üzerinden iletilen teklif şu ayrıntıları kapsıyor:

Toplam Şirket Değeri: 1.100.000.000 (1,1 Milyar) ABD Doları

Satışa Konu Pay: 76.035.136,43 TL nominal değerli (%39,72 oranında pay)

Teklif Sahibi: İlişkisiz üçüncü bir taraf

Geçerlilik: Nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar bağlayıcı nitelikte.

