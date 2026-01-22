Haftanın dördüncü işlem günü olan 22 Ocak Perşembe itibarıyla Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketliliği mercek altına alındı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayınlanan "günlük yabancı oranları" raporu, piyasadaki rotasyonun yönünü ortaya koydu.

Rapor verilerine göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda 0,12 puanlık düşüşle yüzde 36,89 seviyesinde seyrediyor.

5 HİSSEDE İSTİKRARLI YABANCI GİRİŞİ

Genel yabancı takasındaki gerilemeye rağmen, bazı hisselerdeki "sadık" alımlar yatırımcıların radarında.

Raporda, yabancı oranının son 10 işlem günüdür aralıksız arttığı 5 hisse senedi dikkatleri üzerine çekti.

Yabancı yatırımcının istikrarla pozisyon artırdığı o hisseler şunlar:

• AGESA

• ASUZU

• DMSAS

• ERBOS

• RYGYO

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SASA'DA SATIŞ BASKISI 8. GÜNDE

Yabancı ilgisinin zayıfladığı tarafta ise sanayi devlerinden SASA Polyester öne çıktı. SASA hisselerinde yabancı oranı son 8 gündür aralıksız düşüş gösteriyor.

Sürekli düşüş listesinde SASA'yı şu hisseler takip etti:

• EGEGY (7 gün)

• GLCVY, GOKNR ve INDES (6 gün)

GÜNÜN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

22 Ocak Perşembe günü özelinde bakıldığında ise günlük bazda yabancı payındaki değişimler sert hareketlere sahne oldu.

Yabancı Payı En Çok Artanlar (Günlük):

• DOFRB: +5,12 baz puan (bps)

• ECOGR: +4,09 baz puan (bps)

• PAHOL: +2,75 baz puan (bps)

Yabancı Payı En Çok Azalanlar (Günlük):

• MEYSU: -5,25 baz puan (bps)

• MARMR: -4,89 baz puan (bps)

• BINBN: -2,90 baz puan (bps)

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.