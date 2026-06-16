Yatırımcıların portföy tercihlerini şekillendirecek kritik bir sektörel analiz yayımlandı.

Matriks Haber'in 15 Haziran 2026 tarihli Borsa İstanbul kapanış verilerinden derlediği araştırmaya göre borsadaki sektörlerin ortalama F/K oranı 26,52 seviyesinde gerçekleşti.

Araştırma hem düşük değerleme çarpanları (ucuzluk) hem de yüksek kârlılığı bir arada sunan bazı sektörlerin yatırımcılar için ciddi birer fırsat penceresi olabileceğini ortaya koydu.

Yatırımcıların en çok baktığı fiyat/kazanç (F/K) çarpanına göre girişim sermayesi ve gayrimenkul kelepir seviyelerde kalırken, büro yönetimi zirveye oynadı.

ÇARPANI EN DÜŞÜK (EN UCUZ) 3 SEKTÖR

Piyasada hisse fiyatının elde edilen kâra oranını gösteren ve düşüklüğüyle "ucuzluk" işareti veren F/K rasyosunda ilk üç sıra şu şekilde netleşti:

• Giriş Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 3,25 F/K ile borsanın en ucuz sektörü oldu.

• Gayrimenkul: 3,54 F/K ile ikinci sırada yer aldı.

• Aracı Kurumlar: 3,59 F/K ile iskontolu seyrini sürdürdü.

Araştırmada gayrimenkul sektörü, düşük değerleme çarpanına karşılık sergilediği yüzde 111,8'lik dev net kâr marjıyla ilk sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

ÇARPANI EN YÜKSEK (EN PAHALI) SEKTÖRLER

Buna karşılık, kârlılıklarına oranla piyasada oldukça yüksek fiyatlanan ve ortalamanın çok üzerinde çarpanlara sahip olan sektörlerin başında ise büro yönetimi geldi.

• Büro Yönetimi: 255,29 F/K oranıyla açık ara en yüksek değerlemeye sahip sektör oldu.

• Faktoring: 56,45 F/K

• Ana Metal: 53,44 F/K

Matriks Rating Skoru sonuçları analiz edildiğinde, finansal sektörlerin puanlama sisteminde öne çıktığı görüldü. En yüksek puanı alan sektörler şöyle sıralandı:

• Faktoring Sektörü: 645,49 puanla lider

• Finansman Sektörü: 584,49 puanla ikinci

• Sigorta Sektörü: 536,47 puanla üçüncü

• Bankacılık Sektörü: 531 puanla üst sıralardaki yerini korudu.

GETİRİ ŞAMPİYONU: BİLGİ HİZMETLERİ YILLIKTA UÇTU

Yıllık performanslar baz alındığında, yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 280 getiri ile bilgi hizmetleri oldu.

Lideri, yüzde 136,63 getiriyle faktoring ve yüzde 127,75 getiriyle teknik sektörü takip etti.

Borsa genelinde ortalama sektör net kâr marjı yüzde 5,26 olarak kayıtlara geçerken, liderliği elinde tutan gayrimenkul sektörünün ardından en yüksek kârlılığa sahip diğer iki sektör şöyle oldu:

• GYO Sektörü: Yüzde 31,66 net kâr marjı

• Savunma Sanayii Sektörü: Yüzde 17 net kâr marjı

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