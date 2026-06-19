2014 yılında Tekstilbank'ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan ICBC Bank Turkey, müşterilerine gönderdiği kısa mesajla ATM'lerinin hizmetten kaldırılacağını duyurdu.

Türkiye'de 19 şubeyle faaliyet gösteren banka, ATM ağını sonlandırmasına rağmen müşterilerinin Türkiye genelindeki diğer bankalara ait ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceğini açıkladı.

Banka tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında, ücretsiz ATM kullanımından yararlanabilmek için müşterilerin mobil şubeye giriş yapmasının yeterli olduğu belirtildi. Mobil uygulamaya yapılan her giriş sonrasında müşteriler, 30 gün boyunca Türkiye'deki tüm ATM'lerden ücretsiz işlem gerçekleştirebilecek.

Müşterilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."

Banka, ATM hizmetlerini sonlandırırken dijital bankacılık kanalları ve diğer banka ATM'leri üzerinden müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Kaynak: Ekonomim