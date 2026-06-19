Banka tarafından yayımlanan analizde, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının normalleşmesiyle birlikte ham petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisinde gerilemeye devam edeceği öngörüldü. Citi, Brent petrolün 2027 yılının ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar bandına düşebileceğini tahmin etti.

Analizde, ABD-İran mutabakatı sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki akışların yeniden başlamasının petrol fiyatlarını yeniden temel arz-talep dengelerine yaklaştırdığı ifade edildi.

PETROL FİYATLARI SAVAŞ SONRASI EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıklamasının ardından petrol fiyatları, savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Analistler, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki ihracatın önümüzdeki aylarda tamamen normale dönebileceğini belirtirken, ABD ve İran arasındaki bazı temel sorunların henüz çözüme kavuşturulmadığına da dikkat çekiyor.

Citi, jeopolitik risklerin azalması ve sevkiyatların normalleşmesiyle birlikte petrol piyasasında aşağı yönlü fiyat baskısının devam edebileceğini değerlendirdi.

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