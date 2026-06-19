Meta bünyesinde faaliyet gösteren şirket, yeni abonelik modelinin Türkiye'de aylık 41,99 TL, yurt dışında ise 2,99 dolar olarak sunulacağını duyurdu.

Milyarlarca kullanıcıya hizmet veren platform, yeni abonelik paketiyle birlikte kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve kişiselleştirme seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENEME FIRSATI

WhatsApp, Plus aboneliğini kullanmak isteyen kullanıcılar için 30 günlük ücretsiz deneme süresi de sunacak. Böylece kullanıcılar, ücretli pakette yer alan özellikleri deneyimleme fırsatı bulacak.

YENİ ÖZELLİKLER NELER?

WhatsApp Plus aboneliği kapsamında kullanıcılar uygulamanın logosunu ve genel temasını kişiselleştirebilecek. Ayrıca animasyonlu çıkartma paketleri, gelişmiş sohbet düzenleme seçenekleri ve özel bildirim ayarları gibi birçok yeni özellik kullanıma sunulacak.

Yeni abonelikle birlikte sohbet sabitleme sınırı 3'ten 20'ye yükseltilecek. Kullanıcılar kişi ve gruplara özel bildirim sesleri atayabilecek, sohbet listelerini ise kendi tercihlerine göre kategorilere ayırabilecek.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULUYOR

Türkiye'de kademeli olarak kullanıma açılan WhatsApp Plus'ın, ilerleyen dönemde isteğe bağlı premium abonelik modeli olarak daha geniş kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

Şirket, yeni hizmetle birlikte kullanıcılara daha fazla özelleştirme ve kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

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