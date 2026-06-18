Borsa İstanbul'un dün aldığı kararla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) paylarını prestijli Yıldız Pazar’dan çıkararak Yakın İzleme Pazarı’na (eski adıyla Gözaltı Pazarı) düşürmesi, hissede deprem etkisi yarattı.

KONTR işlem sırası 17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak işleme kapatılmıştı.

Yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin merakla beklediği süreç, 18 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla çok daha katı kuralların, sınırlı seans saatlerinin ve sıkı denetim mekanizmalarının uygulandığı Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden başladı. Pazar değişikliğinin ilk gününde yatırımcılar adeta satış sırasına girdi.

TABAN KİLİTLENDİ

Kontrolmatik hisseleri açılışla birlikte taban fiyata oturdu. Hisse, yüzde 9,96’lık tam kayıpla 6,150 TL’ye geriledi. Seans boyunca tabandan kalkamayan hissede saat 14:30 itibarıyla toplam hacim 17,69 milyon adet lot olarak gerçekleşti.

Teknik grafik incelendiğinde, nisan ayında zirve noktaya ulaşan hissenin o tarihten bu yana kademeli bir düşüş trendinde olduğu ancak Yakın İzleme Pazarı’na alınma kararının bu düşüşü keskin bir uçuruma dönüştürdüğü görülüyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 70'İ TEK KURUMDAN GELDİ

Saat 14:30 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) ve derinlik tablosunda ilk 5 alıcı kurum toplamda 1.948.918 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum 2.782.398 lot satış gerçekleştirdi.

Bu durum tahtada -833.480 lotluk net kurumsal satıcı ağırlığı (net para çıkışı) yarattı.

Tahtadaki en dikkat çekici detay ise satışların neredeyse tek bir merkezden yapılması oldu:

• A1 Capital Tahtayı Salladı: A1 Capital aracı kurumu, tabandaki toplam kurumsal satışların tek başına yüzde 70,42’sini sırtlayarak 1.959.424 lot net satış gerçekleştirdi ve fiyatın tabana çakılmasındaki ana aktör oldu.

• İnfo Yatırım İkinci Sırada: Satış cephesinin ikinci sırasında yer alan İnfo Yatırım, yüzde 29,58 pay üstlenerek 822.974 lot satışla taban baskısını destekledi.

ALICILAR CEPHESİ DAĞINIK KALDI

Satışların aksine alıcılar tarafında kurumsal bir dağınıklık hakim oldu. Vakıf Yatırım 784.720 lot (yüzde 28,20) ile en büyük karşılayıcı olurken, onu sırasıyla Yapı Kredi (364.293 lot), İş Yatırım (326.871 lot), Ziraat Yatırım (287.237 lot) ve Garanti Yatırım (185.797 lot) takip etti.

Kurumsal alıcıların ilk 5'i dışında kalan ve küçük yatırımcıları simgeleyen "Diğer" kategorisi ise 833.480 lot (yüzde 29,96) alım gerçekleştirdi.

KONTROLMATİK YATIRIMCILARINI ŞİMDİ NE BEKLİYOR?

Yıldız Pazar’dan eski adıyla Gözaltı Pazarı olan Yakın İzleme Pazarı’na düşen şirketler için borsa kuralları tamamen değişiyor. KONTR payları artık sürekli müzayede (kesintisiz işlem) sisteminden çıkarılarak günün belirli saatlerinde tek fiyat emir toplama yöntemiyle işlem görecek. Hissede kredili işlem, açığa satış ve brüt takas kuralları çok daha ağır şartlarda uygulanacak.

Şirketin yeniden Yıldız Pazar veya Ana Pazar'a dönebilmesi için Borsa İstanbul yönetmeliklerindeki finansal süreklilik, kamuyu aydınlatma şeffaflığı ve hukuki süreç şartlarını eksiksiz yerine getirmesi ve kurul onayından geçmesi gerekecek.

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