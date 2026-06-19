Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hattın 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro projelerinden birinin hayata geçtiğini belirtti.

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın vatandaşlara 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Kararın özellikle İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan yolcular ve hattı günlük kullanacak vatandaşlar açısından önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

TOPLAM UZUNLUK 69 KİLOMETREYE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projesinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı olmak üzere iki ayrı etap halinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Toplam 69 kilometre uzunluğa ulaşan projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri hizmete girmiş oldu.

Erdoğan, "Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu." dedi.

"İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMEMEKTE KARARLIYIZ"

Konuşmasında İstanbul'a yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, "İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. Dünyanın gözbebeği İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkalı-Arnavutköy kesiminin devreye alınmasıyla birlikte metro hattının İstanbul'un ulaşım ağındaki önemli projelerden biri olarak hizmet vermesi bekleniyor.