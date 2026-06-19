Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın geri kalanında sıkı para politikası duruşunu koruyacağını öngördü.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmede, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29'a yükseltildi. Banka, kur geçişkenliğinin halen yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.

Analizde, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini daha iyi yansıttığı belirtilen ve zaman içinde değişen ilişkileri modelleyen Random Forest (MRF) yaklaşımının kullanıldığı ifade edildi. Bu çerçevede büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

KUR GEÇİŞKENLİĞİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Raporda, 2021-2023 döneminde döviz kurundaki değişimlerin fiyatlara yansıma oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesine kadar yükseldiği hatırlatıldı. Son dönemde gerileme görülse de kur geçişkenliğinin ortodoks politika dönemlerine kıyasla halen yüksek olduğu belirtildi.

Goldman Sachs, Türk lirasındaki değer kaybı eğiliminin sürdüğünü ancak dolarizasyona yönelimin sınırlı kaldığını ifade etti.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Banka, TCMB'nin finansal istikrarı korumak ve dolarizasyon risklerini sınırlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini öngördü. Değerlendirmede, politika faizinde yılın geri kalanında herhangi bir değişiklik beklenmediği belirtilirken, fonlamanın gecelik borç verme penceresi üzerinden devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

ENERJİ FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, petrol fiyatlarındaki yükselişin doğrudan etkisinin zamanla azalsa da enflasyon beklentileri üzerinden dolaylı etkisinin güçlü şekilde devam ettiği vurgulandı. Enflasyon beklentilerinin çekirdek enflasyon üzerinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Goldman Sachs ayrıca ödemeler dengesi görünümündeki bozulmanın, merkez bankasını iç talebi daha güçlü şekilde yavaşlatmaya zorlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ekonomim