Şirket tarafından yapılan açıklamada, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı" ihalesine katılım sağlandığı ve en avantajlı teklifin Europower tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Başkent EDAŞ, söz konusu iş kapsamında şirkete sözleşme davetinde bulundu. Taraflar arasında sözleşmenin 19 Haziran 2026 tarihinde imzalanacağı ifade edildi.

Sözleşmenin baz bedelinin 2 milyon 980 bin dolar olduğu belirtilirken, güncel kur üzerinden sözleşme tutarının yaklaşık 137,98 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Şirketten gelen sözleşme haberinin ardından EUPWR hisselerinde alımlar hız kazandı. Hisseler, TSİ 16.27 itibarıyla yüzde 5,24 yükselişle 88,30 TL seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni sözleşmenin şirketin gelirlerine sağlayacağı katkıyı ve önümüzdeki dönemdeki olası etkilerini yakından takip ediyor.

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